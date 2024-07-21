書展｜黎棟國出新書　回顧加速審23條　管浩鳴笑稱：唔好再搞我哋

前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國今年出版新書《過你三棟 遠行無急步》，今（21日）於會展舉行新書發佈會，與選委界立法會議員管浩鳴談論過往一年在立法會的條例草案審議工作，如23條立法工作。當時立法會加速審議23條，令法案可在短時間內通過，至於會否將「速度」應用至其他法案，管浩鳴笑稱「千祈唔好再搞我哋。」



黎棟國今年出版新書《過你三棟 遠行無急步》。(盧翊銘攝)

黎棟國說，在愛國者治港及完善選舉制度下，增加議席後的立法會沒有令市民失望。管浩鳴亦說，有市民及傳媒向他反映現時的立法會會議沒有火花、很無聊，擔心法案「一嚟就過」。

黎棟國今年出版新書《過你三棟 遠行無急步》。(盧翊銘攝)

管反問「到底過往廿幾年（嘅立法會會議）正唔正常？」他稱，有不少法案都有經多次修改，市民需要習慣「良政善治」。

他亦將「不正常」歸咎於直選制度，「91年先有直選，91年之前過百年都冇，係91年彭定康搞呢樣嘢畀你歎，於是我哋先開始有紛爭，開始有所謂反對派，越嚟越白熱化」。他補充，現時政府亦會與議員爭鋒相對，只是不為「無聊嘢去拗」，如以往會拉布拖時間。

黎棟國今（21日）於會展舉行新書發佈會。(盧翊銘攝)

黎棟國、管浩鳴「互戴高帽」

談及過往在立法會的工作，黎棟國與管浩鳴「互戴高帽」。管浩鳴大讚黎棟國是眾多議員中，頭一二名的「表表者」，更是他心目中的第一名，因其審議法案認真且富獨到見解。「喺法案委員會嗰陣，政府見到佢（黎棟國）就頭痛，因為佢見一唔對路就質落去。」

黎棟國笑稱「牧師一定唔會講大話」，他讚賞管浩鳴十分勤力，雖非法律出身，但全憑他豐富經驗及對聖經的理解，能以「普通人」的角度審視條例用字是否存歧異或詞不達意，令黎棟國深感佩服。管浩鳴亦說「如果我都唔明 ，市民就一定唔明。」

回顧23條工作 管笑稱「千祈唔好再搞我哋」

談及23條條例草案審議工作，黎棟國說進入法案委員會才知道「大件事」。條例當天上午11時加開會議首讀二讀，下午2時半召開法案委員會會議，面對212頁的條例草案，他說「連飯都冇得食」。「我哋睇條例草案頭嗰幾條，後面嗰啲我話畀你聽『睇咗』就係呃你嘅。」在7日7夜的審議工作後，黎說腦海裏只剩下藍黑兩色，因條例草案為藍紙黑字。

管浩鳴說，是次23條立法中15位委員會成員分工明確，令法案可在短時間內通過。至於會否將審議23條的速度應用至其他法案，管浩鳴笑稱「千祈唔好再搞我哋。」

黎棟國憶述：每次會議開首好大壓力

黎棟國憶述每次會議開首，法案委員會主席廖長江都會讓他就昨日會議的意見作「簡單」的答覆，令他「好大壓力」。委員會會議近50小時討論，共逾兩千條提問。按議事規則，議員需按掣等候發言。黎棟國笑稱，做立法會議員第一樣需要學的，就是「打機」。他直言，「你撳得快就飲到頭啖湯」，一旦被其他議員問出自己準備的問題，就「口啞啞、好鬼醜」。

黎棟國說書名「遠行無急步」的由來，是在約三年的議會生涯中體會了凡事快或慢都要看環境。他認為，客觀環境主宰一切，越走得遠越需看清楚環境。(盧翊銘攝)

黎棟國說書名「遠行無急步」的由來，是在約三年的議會生涯中體會了凡事快或慢都要看環境。他認為，客觀環境主宰一切，越走得遠越需看清楚環境。