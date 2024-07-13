陳國基拒廢除國安法和23條 批美西方國家嚴重雙重標準
政務司司長陳國基本月初以中國代表團副團長身份，到瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會會議，他今日（13日）出席電台時表示，除了要回應涉及本港的人權問題，亦要駁斥美西方無理指控，並拒絕接受美西方國家提出的14項建議，包括要求廢除維護國家安全法，及釋放危害國安被檢控人士。
反對各國提出有關香港人權的14條建議
陳國基表示，1月初出席聯合國人權理事會，聽取不同國家代表對中國人權狀況約480條建議，當中有24條與香港有關，政府接納其中10條，包括落實一國兩制、保障人權法治，指是政府一直進行的工作。
餘下14條如廢除國安法及23條、將反修例檢控定性為打壓，他形容是美西方國家指控，當然不可接受。他強調，絕大部分國家代表贊同中國及香港於人權方面做得很好，僅有美西方國家作出不實指控，而最終理事會通過有關中國的審議報告，屬意料之內。
陳國基批評，美西方國家對相關問題有嚴重雙重標準，例如有涉及美國國會山莊案件的被告，被判監22年。他重申本港有嚴謹司法制度，《香港國安法》的制訂亦有參考相關國家，本港最高法院有外籍法官，會確保司法獨立及行使審判權，國安法相關案件的檢控均有根有據。
他於本月初再出席該會議及發言，述說香港現時狀況，反駁美西方指控。他表達「自從落實愛國者治港、國安法及23條後，有信心黑暴不會再出現」，民生得以改善，市民亦得以行使自由等權利。他指反駁是必要的，因「不反駁等於默認」，不容許美西方國家利用香港打壓國家發展。
陳國基：愛國主義教育是疫苗、愛國如「拍拖」
他比喻國安法、23條為藥，而愛國主義教育就是增強抵抗力的疫苗。他指出以往年輕人對國家不滿意，只因從未認識過國家。
他形容愛國就如「拍拖」，均會經歷認識、愛護、維護，為加深市民認識國家，他提起今年4月政府成立愛國主義教育工作小組，小組再細分為學校教育、本地社區、歷史政經文化、傳媒宣傳四個範疇。
他稱愛國主意教育將以軟性方式進行，又稱「硬銷無用」，期望達到自覺、發自內心愛國。臨近國慶，他預告18區將舉行亮點活動，揉合愛國主義教育及國慶。