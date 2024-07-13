陳國基拒廢除國安法和23條　批美西方國家嚴重雙重標準

政務司司長陳國基本月初以中國代表團副團長身份，到瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會會議，他今日（13日）出席電台時表示，除了要回應涉及本港的人權問題，亦要駁斥美西方無理指控，並拒絕接受美西方國家提出的14項建議，包括要求廢除維護國家安全法，及釋放危害國安被檢控人士。



2024年7月4日，政務司司長陳國基（左二）在瑞士日內瓦以中國代表團副團長身分出席聯合國人權理事會會議並發言。（政府新聞處圖片）

反對各國提出有關香港人權的14條建議

陳國基表示，1月初出席聯合國人權理事會，聽取不同國家代表對中國人權狀況約480條建議，當中有24條與香港有關，政府接納其中10條，包括落實一國兩制、保障人權法治，指是政府一直進行的工作。

餘下14條如廢除國安法及23條、將反修例檢控定性為打壓，他形容是美西方國家指控，當然不可接受。他強調，絕大部分國家代表贊同中國及香港於人權方面做得很好，僅有美西方國家作出不實指控，而最終理事會通過有關中國的審議報告，屬意料之內。

陳國基批評，美西方國家對相關問題有嚴重雙重標準，例如有涉及美國國會山莊案件的被告，被判監22年。他重申本港有嚴謹司法制度，《香港國安法》的制訂亦有參考相關國家，本港最高法院有外籍法官，會確保司法獨立及行使審判權，國安法相關案件的檢控均有根有據。

他於本月初再出席該會議及發言，述說香港現時狀況，反駁美西方指控。他表達「自從落實愛國者治港、國安法及23條後，有信心黑暴不會再出現」，民生得以改善，市民亦得以行使自由等權利。他指反駁是必要的，因「不反駁等於默認」，不容許美西方國家利用香港打壓國家發展。

愛國主義教育小組4月舉行首次會議，小組主席李慧琼（中）交代會議成果。（直播截圖）

陳國基：愛國主義教育是疫苗、愛國如「拍拖」

他比喻國安法、23條為藥，而愛國主義教育就是增強抵抗力的疫苗。他指出以往年輕人對國家不滿意，只因從未認識過國家。

他形容愛國就如「拍拖」，均會經歷認識、愛護、維護，為加深市民認識國家，他提起今年4月政府成立愛國主義教育工作小組，小組再細分為學校教育、本地社區、歷史政經文化、傳媒宣傳四個範疇。

他稱愛國主意教育將以軟性方式進行，又稱「硬銷無用」，期望達到自覺、發自內心愛國。臨近國慶，他預告18區將舉行亮點活動，揉合愛國主義教育及國慶。