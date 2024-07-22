書展｜葉劉淑儀出新書談成功之道：甘受挫折　被人扻完幾巴當冇嘢

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀今年出版新書《從零開始再去闖》，今（21日）於會展舉行新書講座。有教師問及葉劉的成功之道，她認為自己很勤力、充滿好奇心，亦甘願接受挫折，「可以被人扻（冚）完幾巴當冇嘢。」她笑稱只適合從事公共事業工作，不能從商，「一定仆呀！」



葉劉淑儀亦與香港大學經濟學講座教授王于漸大談國際形勢及香港經濟發展等議題。談及美國大選，葉劉指「邊位（候選人）勝數高大家心裏有數」。



葉劉淑儀今年出版新書《從零開始再去闖》，為讀者簽名。(廖雁雄攝)

葉劉淑儀提及亞洲「四小龍」，指新加坡有高端製造業、南韓有芯片產業，台灣有「鎮台之寶」台積電。她亦讚揚現屆政府亦願意大力投放資源發展用地、科研及發掘人才。

葉劉淑儀今年出版新書《從零開始再去闖》。(廖雁雄攝)

王于漸亦說，香港轉口貿易因韓戰遭受打擊，但香港在經濟轉型為製造業後，重新發現自己的定位，真正做到「從零開始再去闖」。他又指，中國有超過三分之一的行業為製造業，其經濟總和等於緊接排名9個國家的總和，相當驚人，「未來10年冇人有可能贏到中國。」

王于漸（右）說，香港轉口貿易因韓戰遭受打擊，但香港在經濟轉型為製造業後，重新發現自己的定位，真正做到「從零開始再去闖」。(廖雁雄攝)

葉劉稱AI曾擺烏龍

談及人工智能(AI)的發展。葉劉淑儀說，同事會ChatGPT將她的文章譯做英文，但AI曾將她與同姓政治人物混淆，亦有自動增添，甚至反駁她所寫的內容，因此使用AI後會小心核對改正內容。

葉劉說，同事會ChatGPT將她的文章譯做英文，使用AI後會小心核對改正內容。(廖雁雄攝)

王于漸亦說，運用AI沒有所謂對與錯，重要的是知道AI的能力及弱點，如AI可以將生產力在短時間內提高，「難道仲等你由C-練18年變做A+，無可能啦。」

王于漸亦說，運用AI沒有所謂對與錯，重要的是知道AI的能力及弱點。(廖雁雄攝)

談及成功之道 葉劉淑儀：勤力、好奇，亦甘願接受挫折

有教師問及葉劉的成功之道，她笑稱所有銜頭和地位都不重要，只是「做得耐」，與年青人相比能力一般。她認為自己很勤力、充滿好奇心，亦甘願接受挫折，「可以被人扻（冚）完幾巴當冇嘢。」她亦笑稱自己只適合從事公共事業工作，「份人唔夠數口，出去做生意一定仆呀！」

有老師問及葉劉的成功之道，她笑稱所有銜頭和地位都不重要，只是「做得耐」，與年青人相比能力一般。(廖雁雄攝)

葉劉淑儀：美國隨時「累街坊」 香港需審慎

有學生問及美國總統選舉。葉劉說，哪位候選人的勝數高大家「心裏有數」，她指特朗普喜歡弱美元及加關稅，令美國處於高通脹水平，會傾向走保護主義，亦擔心美國隨時「累街坊」，因此香港需審慎行事。

有學生問及美國總統選舉，葉劉說哪位候選人的勝數高大家「心裏有數」。(廖雁雄攝)

另外，同場的王于漸捲入港大風波，被校務委員會由第二把交椅的暫任首席副校長，「降級」為暫任副校長（大學拓展），不過港大官網一直未顯示9個副校長完整名單。葉劉淑儀在新書講座上三問王于漸「要點樣稱呼你」、「你嘅正式Title係？」、「你係咪常務副校長呀？」，王于漸回答葉太可民他Richard，其餘皆笑而不答。