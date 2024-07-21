書展｜書商售DSE尖子筆記大賣　父親花千元購練習　子呻好大壓力

香港書展正在舉行，今日（21日）適逢周日，不少家長帶同子女入場買補充練習。有書商獨家出售文憑試尖子著作，內附5**考生筆記，銷情暢旺，預料生意額較去年上升20%。有父親帶同就讀中二的兒子到場，選購近千元的補充練習，父親指課餘幫兒子報讀中英數及科學補習班，在旁的兒子就訴苦「好大壓力」，又要返學，又要補習，課餘又做練習。



今日是（21日）是書展舉行的第五天，適逢週末書展人流暢旺。（鄭子峰攝）

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下午約12時許，書展範圍人流暢旺，市民需排隊入場；出售教材和補充練習的店舖人頭湧湧。參展商NOTESIFY負責人潘小姐指，店舖有獨家出售過往於文憑試中獲5*或5**考生所撰寫的筆記，「因為出面係搵唔到嘅，所以好多人嚟係拎住一棟咁（買）。」

書商料生意額升兩成

潘小姐補充，店舖會為多買者提優惠，因此甚至有顧客會每一款都買一本。潘小姐認為，今年的銷情不錯，生意額每日均有升幅，有信心整體銷售額可較去年上升20%。

參展商NOTESIFY負責人潘小姐認為，獨家出售文憑試尖子所撰寫的書籍有助銷情。（鄭子峰攝）

父親：驚佢係學校有啲唔識

而市民麥先生就帶同兒子來到書展，希望選購合適的補充練習。麥先生以往亦有參與書展，每次都會用上近千元購買相關練習，希望他在接下來的學年會「讀得舒服啲」。麥先生的兒子現時就讀中二，有報讀中文、英文、數學和科學科的補習班。麥先生指：「因為驚佢係學校有啲唔識嘅，（報補習班）可以保障番。」然而，兒子卻稱放學後要再參與補習班很辛苦，又指讀書很大壓力，「又要做功課，又要上堂。」

麥先生帶兒子入場，花千元購補充練習，兒子大呻返學、補習又做練習，很大壓力。（何頴賢攝）

另一位市民韋小姐亦帶同小朋友參與書展，並打算花費3至4千元購買各種小朋友感興趣的書，其中包括補充練習。韋小姐以往亦會參與書展，認為今年書展的人流較以往少。