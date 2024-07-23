施政報告｜經民聯倡「多子女幸福卡」搭車有折　住宅納入投資移民

新一份施政報告諮詢期展開，經民聯立法會議員今天（23日）與行政長官李家超會面，再建議派發「多子女幸福卡」鼓勵生育，兩名子女或以上的家庭，會有交通優惠和免費使用公共設施等福利。



吸納人才方面，經民聯建議放寬3000萬元投資移民香港計劃，由只容許金融資產及非住宅房地產，涵蓋至住宅物業投資，同時設豪宅限購措施免影響港人，相信有助國際高端人才來港。



盧偉國說經民聯提出147項施政報告建議。(鄭子峰攝)

倡住宅納入3000萬元投資移民計劃 同時設限購豪宅措施

三中全會提到支持香港建立國際高端人才集聚高地，身兼行政會議成員的經民聯議員林健鋒建議，放寬3000萬元投資移民香港計劃，至涵蓋住宅物業投資。翻查資料，申請人原本須投資最少2,700萬元於金融資產、非住宅房地產，以及300萬元於新的「資本投資者入境計劃投資組合」，並不包括住宅物業投資。

龍漢標說擔心住宅納入投資移民影響港人上樓，認為可設限制包括限購豪宅。(鄭子峰攝)

林健鋒相信對招商引資、穩定人才有幫助，往時只限投資工商樓宇，今次應該包括住宅，平衡投資者信心和樓市。經民聯議員龍漢標說擔心影響港人上樓，認為可設豪宅限購措施，料不影響本地市場。經民聯議員梁美芬補充說，不少高才來港後想落地生根，但沒有資格在港買樓，強調建議旨在帶旺市場。

經民聯向特首建議放寬投資移民計劃。(鄭子峰攝)

經民聯倡「多子女幸福卡」搭車有折

高質惠民方面，經民聯建議派發「多子女幸福卡」鼓勵生育，兩名子女或以上的家庭，可免費使用公共設施、獲得交通折扣優惠等福利，另外建議恆常化「新生嬰兒獎勵金」計劃，大幅提高子女免稅額，，並為生第二胎或以上的家庭共同支付輔助生育服務的費用。

施政報告諮詢期展開，經民聯議員與李家超會面後見記者。(鄭子峰攝)

施政報告諮詢期內，經民聯向特首提交建議。(鄭子峰攝)

經民聯倡撤銷烈酒稅

要振興經濟，經民聯議員陸瀚民說香港雞尾酒出色和吸引旅客，不過烈酒稅高達100%，他希望撤銷烈酒稅，帶動酒吧生意。他又認為香港有條件將品酒文化國際化，建立國際名酒交易中心。

陸瀚民說香港雞尾酒出色和吸引旅客，希望撤銷烈酒稅。(鄭子峰攝)

梁美芬倡加強舊樓消防安全教育

多年前提《消防安全（建築物）條例》私人條例草案的梁美芬建議，全面檢視樓宇消防安全，加快推展修訂條例，要加強跨部門協作，擴展「消防處樓宇改善支援中心」的服務範圍，加強對舊樓管理人員和住戶的消防安全教育及支援。

梁美芬建議，全面檢視樓宇消防安全，加快推展修訂條例，要加強跨部門協作。(鄭子峰攝)

經民聯主席盧偉國說香港正進入由治及興的關鍵階段，經民聯共提出13個範疇、147項施政建議，聚焦配合國家發展香港新質生產力，推動「高質經濟」、「高質惠民」、「高質治理 」 。