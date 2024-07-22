施政報告2024｜李惟宏倡機場設奢侈品倉　善用財政資源刺激港股

立法會金融服務界議員李惟宏今（22日）就新一份《施政報告》提出建議，當中包括在香港國際機場增設倉庫儲存貴金屬如黃金、酒類及其他奢侈品，以加強吸引「超高淨值人士」在港投資；並建議港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）積極研究及落實在港設立大宗商品交割倉，帶動香港商品期貨生態圈及融資發展。



他又建議，政府應更好利用部分香港投資管理公司資源，結合不同慈善團體、大學捐贈基金等資源，共同增加投資港股，刺激港股上升。



立法會金融服務界議員李惟宏今（22日）公布對《施政報告》的建議。（戴慧豐攝）

「踩盡油門」加入RCEP

李惟宏又認為，香港應「踩盡油門」爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），讓貴金屬業界可零關稅把黃金等貴金屬出口至韓國、日本及其他RCEP成員國，促進香港成為國際商品中心，及提升長遠競爭力。

倡優化惡劣天氣交易安排 以更靈活方法處理實體支票交收

港交所將於9月23日實施惡劣天氣交易新安排。李惟宏認為，儘管業界全力配合，香港金融基建服務仍有待改善，如在惡劣天氣下，銀行未能處理實體支票交收，結算的情況亦不理想。他建議，金管局應盡早提升金融基建配套，以更靈活方法處理實體支票交收，如參考外國銀行，允許客戶上傳實體支票，讓實體支票的處理時間與電子支票看齊。

港交所(張浩維攝/資料圖片)

倡下調股票印花稅至0.05%

此外，他建議下調股票印花稅，如單邊收取0.05%與內地看齊，藉此提升港股的競爭力及促進高頻交易活動。有意見指香港未必需要吸引高頻交易等較有投機性的交易活動，李惟宏並不認同觀點，因高頻交易活動正可增加股票流通性。被問到完全取消印花稅是否可行，他認為沒有必要，因對政府而言會等於零收入，將稅率維持在較低水平已經可以有效促進高頻交易活動。

倡擴闊跨境理財通 2.0

李惟宏建議監管機構與內地監管部門進一步商討，調低合資格香港券商的入場門檻，包括現有5億港元交易額的要求，讓更多香港中小型券商參與，並繼續擴大投資產品範圍。另外，他表示，目前理財通的痛點是在操作上，兩地人員未能互相推廣有關產品，希望兩地監管機構能作出改善，研究將理財通 2.0擴容至服務領域，讓業界可以在大灣區推廣有關業務，加快香港金融服務業融入大灣區。

促增加資產審查的靈活性

李惟宏指，「新資本投資者入境計劃」對資產門檻的定義欠缺靈活性，審批時間亦較長，削弱計劃的吸引力。他建議，投資推廣署增加對資產審查的靈活性，例如容許以聯名及公司方式持有個人3,000 萬元資產作證明，亦不應嚴苛要求每日結餘須有3,000萬元資產，而可改以同等資產值的月結單作證明等。

二十屆三中全會。（新華社）

另外，三中全會通過《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定》，當中有3條涉及港澳，包括要完善實施區域協調發展戰略機制；要鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港和澳門打造國際高端人才集聚高地；完善港澳台和僑務工作機制。

李惟宏：香港在聯繫國際擁獨特優勢 應充分發揮聯繫角色

作為金融服務界在議會中的代表，李惟宏指三中全會較關注香港能如何為國家作出貢獻，香港在聯繫國際方面擁有獨特優勢，應充分發揮聯繫國際的角色，因環球投資者不單看香港市場，更重要是進入大灣區、長三角及京津冀等經濟板塊。目前香港是最有條件幫助內地企業「走出去」，做到「背靠祖國，聯通世界」，為國家作出貢獻。

至於國家對資金進出的管制會否窒礙人才集聚，他指機制存在有它的原因，須尊重國家對外匯管制的機制。考慮國家安全層面及發揮聯繫地位的原意。他指，高端人才在港發展可享有高薪，配合投資，相信不出幾年就可以累積一定財富，他認為重點是充分利用香港的專業服務及各方配套，在好的發展前景下不會缺乏資金。