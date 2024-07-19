施政報告2024｜自由黨倡放寬輸入勞工　恢復深圳一簽多行

自由黨立法會議員張宇人、邵家輝、李鎮強、易志明及港區全國人大代表陳曉峰今（19日）向行政長官李家超提交105項《施政報告》建議，包括檢討輸入勞工計劃，恢復深圳居民「一簽多行」來港，長遠考慮開放大灣區所有城市「一簽多行」。



自由黨向李家超提交105項《施政報告》建議。（夏家朗攝）

建議開放低技術工種聘請外勞

邵家輝提出，現時政府規定輸入勞工的工資不少於香港相關職位每月工資中位數，僱主亦需支付再培訓徵款及住宿，令不少僱主卻步。自由黨盼政府放寬規定，包括檢討中位數規定、取消針對低技術工種聘外勞的限制。另外，去年就護理、建造及航空運輸「行業輸入勞工計劃」，易志明指航空業配額幾乎用盡，期望增加配額，及將本地勞工和外勞的比率由2:1加大至1:1。

至於內地來港勞工，現時僱主須提供住宿或讓他們在內地居住，自由黨建議增加彈性，壺慮可由在港親友提供住處，減輕僱主找地方做宿舍的困難。

自由黨向李家超提交105項《施政報告》建議。（自由黨提供）

倡取消限奶令 舉辦麻雀王大賽

振興旅遊業方面，邵家輝認可政府推行的盛事經濟、夜經濟活動，認為可以持續推動。為吸引內地旅客來港，邵又建議政府向中央提請，讓大灣區深圳戶籍居民「一簽多行」，同時在區內其他8個城市施行「一周一行」，未來考慮讓大灣區所有城市實施「一簽多行」。邵家輝又指「限奶令」不合時宜，應盡早取消。

至於吸引旅客的活動，自由黨多區設立行人專區，管理街頭表演，並評審表演者以確保水準。此外亦可鼓勵和協同機構舉辦文化、藝術和體育活動，包括麻雀王大賽、橋牌、鋤大D比賽等，亦要推動發展「演唱會經濟」，提供優惠並主動邀請本地、國際歌手來港開演唱會。

自由黨向李家超提交105項《施政報告》建議。（夏家朗攝）

自由黨向李家超提交105項《施政報告》建議。（夏家朗攝）

特色街道設牌坊 取消輕型貨車中排座位

李振強則建議政府參考各地區的特色，如中上環的海味街、旺角的波鞋街，打造為「深度遊」景點，並設立牌坊吸引遊客。李又建議，為讓旅客更方便出行，應與內地生活上接軌，如統一的士召車平台。

「白牌車」方面，自由黨指政府必須確保警方執法力度和決庭判決有足夠阻嚇力，並加快修例，以確保召車平台提供的車輛都具備有效牌照，並要求取消輕型貨車的中排座位，確保只能載貨。

自由黨向李家超提交105項《施政報告》建議。（夏家朗攝）

倡生3個子女免稅額60萬 吸引生育

至於如何鼓勵生育，自由黨提出外傭開支扣稅，以及累進式子女免稅額，建議首名子女免稅額增至15萬元，第二名倍增至30萬元，第三名子女再倍增至60萬元。另外又建議設立「教育學券計劃」，涵蓋現時不獲政府資助的私立獨立幼兒及幼稚園、非資助或直資的小學、中學以及國際學校，減輕這些家庭的負擔。

收棕地影響物流業 應先安置後發展

政府收回棕地令物流業所用土地流失，易志明認為若無法即時有新用地，將令物流供應鏈斷裂。他建議政府加快推出可供物流發展的長期土地，「先安置後發展」 。