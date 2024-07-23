賀一誠請假逾1月後首露面　早前稱接受診療休假至29日

澳門特首賀一誠由6月21日起休假，並兩度延長假期至7月29日。在休假超過1個月後，賀一誠今日（23日）終於露面，拍攝影片為一個活動致辭。



賀一誠在6月21日起三度請假至7月29日，7月23日首次在請假後露面，為一個活動拍片視像致辭。（澳門新聞局）

賀一誠在6月21日宣布休假13日，至7月3日，然而7月4日宣布再休假16日，至7月19日。到了7月20日，賀一誠再次宣布休假10日，至7月29日，前後共休假39日。

7月20日，澳門政府新聞局回應傳媒查詢時指，賀一誠在7月20至29日休假，利用休假期間進行了例行體檢，並接受了必要的診療，目前身體狀況良好。

而今日賀一誠拍攝一段影片，在「同根連心迎國慶 團結奮鬥創未來」港澳青年浙江行活動啟動儀式上致辭。他向澳門青年提出三點希望，一是要堅定理想信念，弘揚愛國愛澳的優良傳統，立志為中華民族的偉大復興貢獻青春力量。二是要努力學習，增強本領，不斷提高自身的綜合素質和競爭力。三是要積極投身實踐，更好地了解社會、認識國情，實現自我價值。

今年是澳門回歸25周年，將於10月舉行特首選舉，然而至今未公布選舉日期。