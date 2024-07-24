民研：陳茂波民望升幅最顯著　民生狀況滿意淨值2022年後新低

香港民意研究所發放最新司長民望及社會狀況評價調查，發現三名司長的評分均上升，而財政司司長陳茂波評分及支持率淨值升幅最顯著。至於市民對現時政治、民生及經濟狀況的評價方面，政治、民生滿意淨值與兩個月前相比均有下跌，其中民生狀況滿意淨值創2022年11月以來新低。



財政司司長陳茂波。（黃浩謙攝）

香港民意研究所於7月2日至10日期間，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問，及透過電話短訊隨機邀請市民參與網上調查，成功訪問893名香港居民，當中包括671個電話訪問樣本及222個電話短訊網上調查樣本。

3名司長評分均升 陳茂波升幅最顯著

電話訪問部份顯示，政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波及律政司司長林定國的評分，分別為46.5、50.8及45.5分。與四個月前即3月初調查相比，陳茂波評分顯著上升4.2分，其支持率為55%，反對率為37%，支持率淨值為正18個百分點，上升9個百分點；陳國基評分上升3分，支持率為48%，反對率為34%，民望淨值為正15個百分點，上升7個百分點；而林定國評分上升1.7分，支持率為51%，反對率為36%，民望淨值為正15個百分點，與三月份數字相若。

民生狀況滿意淨值創2022年11月以來新低

至於市民對現時政治、民生及經濟狀況的評價，滿意淨值分別為負6、負23及負37個百分點，與5月份水平相若，但民生狀況滿意淨值創2022年11月以來新低。

市民對社會問題關心程度方面，以三選一的方式提問，有46%被訪市民表示目前最關心經濟問題，39%表示最關心民生問題，13%表示最關心政治問題。相比一年前，表示最關心經濟問題比率顯著上升15個百分點，是2009年6月以來新高；表示最關心民生問題比率則顯著下跌10個百分點，為2008年12月以來新低。

以0至10分計算，市民對民生、經濟及政治問題關心程度的評分分別是7.69、7.58及6.04分。相比一年前，關心民生及經濟程度的評分均有上升0.29及0.42個百分點，而關心政治程度評分亦輕微上升0.16個百分點。

市民對民生、經濟及政治問題關心程度的評分分別是7.69、7.58及 6.04分。（香港民意研究所簡報截圖）

此外，香港民研以開放式問題邀請受訪者對現時政治、民生及經濟狀況的評價提供解釋，最終共收集到468項開放式回應。經整理後發現，政治狀況評價中「自由」、「民主」及「聲音」為最常出現字詞；民生狀況評價中「生活」、「物價」及「政策」為最常出現字詞；經濟狀況評價中「消費」、「外資」及「政策」為最常出現字詞。

政治狀況評價方面，有市民批評官員不稱職且缺乏主動性，政府被認為對公眾利益反應遲鈍，擔心官員的遴選是基於忠誠而非才幹，並擔心政治干預司法制度，政策令社會更加分化等。

民生狀況評價方面，有市民認為高生活成本與通貨膨脹，加上低工資和收入停滯，貧富差距擴大。亦有市民認為高樓價及租金成本，公共房屋供應不足，政策和資源分配無效，醫療保健、對長者照顧及對低收入社群的支援不足等。

經濟狀況評價方面，有市民認為有廣泛的企業倒閉和店舖空置的情況，且消費者支出與市場表現下滑。亦有市民擔心過度強調與內地融合，會犧牲國際競爭力，認為政府政策與經濟現實脫節，且缺乏有效的長期經濟策略，過度依賴某些產業，並面臨人口老化等挑戰等。