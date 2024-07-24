巴黎奧運｜何敬康分享七年舉重路片段　稱感受到健兒辛酸

巴黎奧運周五（26日）開幕，接觸舉重七年的新民黨立法會議員何敬康說，去年因受傷需要暫停訓練，七年的舉重路走來不易。他指每一個世界級舉重運動員，都會在不同傷患下訓練，「我與他們一樣傷過、痛過，他們所經歷的我也身同感受，更多一份體會」，表示全力支持香港健兒創出佳績，讓全世界知道中國香港隊「係得嘅」。



影片中有抓舉也有挺舉，有成功也有失敗。（何敬康FACEBOOK）

何敬康在社交平台分享鍛煉片段，影片中有抓舉也有挺舉，有成功也有失敗。他說從少熱愛運動，接觸舉重已踏入第七個年頭，舉重帶來的挑戰、從挫折中學習 、令人成長，當中去年肩膀受傷期間需要暫停訓練，這七年的舉重路走來不易。他表示，每一個世界級舉重運動員，都會在不同傷患下訓練，「我與他們一樣傷過、痛過他們所經歷的我也身同感受，更多一份體會」，而此時此刻的奧運健兒依然在運動場上拼搏，自己更沒有放棄的理由。

影片中有抓舉也有挺舉，有成功也有失敗。(何敬康FACEBOOK)

運動員需要支持，何敬康說他們付出的努力和種種犧牲實在不足為外人道，部份運動員甚至放棄本身的職業及技能，去實現他們的夢想，因此明白香港運動員在政策上、政府層面方面需要多點支援，才可以全心全意投入訓練為中國香港代表隊出力。他又提到自己過去一段日子，身體力行關注及跟進體育界發展，並全力支持香港健兒創出佳績，預祝他們勇闖一個又一個高峰，讓全世界知道中國香港隊「係得嘅」。