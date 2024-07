何詩蓓奧運銅牌｜七大最強心理法則　順境逆境始終如一

何詩蓓從東京游到巴黎,個人在連續兩屆奧運奪得共4面獎牌。26歲的她早已擁有世界頂級實力,說的不獨是游泳方面,更重要是她平靜自若的心態。在此重新整理她昔日接受《01體育》訪問中的金句,讓大家再次細味何詩蓓走上泳壇之巔的成功之道。



何詩蓓。(黃寶瑩攝)

如何面對奧運會的巨大壓力?

「有時候把奧運放在很高很高的位置,會很容易想多,『如果游得差如何是好?』、『死喇我要等多4年才能嘗試』……我不希望奧運的壓力大得把自己壓垮。」



「我要專注在自己身上;回顧一切的準備工夫,當你知道已是真的全力以赴,根本不會怕,無論是奧運還是學界,準備充足就會游得好。」



如何避免外界影響到自己?

「比賽前我不會瀏覽社交媒體、不看任何報道和留言,因為這些是必定會影響自己的。」



奧運獲獎後,如何看待外界給她的掌聲與光環?

「我不喜歡與人比較,因為我的成就不是以獎牌或游贏誰而定。」



「只想繼續進步,但自滿就不會進步。」



重溫整個訪問: 【何詩蓓專訪】平淡而有力的法則 「那一剎我十分相信自己」

(楊宇翹攝)

獲得紀錄與獎牌後,如何繼續推動自己?

「有時會忘記了東京的獎項和世界紀錄……我開始無印象自己原來有個紋身,like it happened then you move on,人是要向前走的啊。」



「每個比賽都收集了一些榮譽,奧運、世錦賽長池短池、世青、世大,全部都是很美滿的經驗,但都過去了,just keep moving on。」



如何面對每日的挫敗與失意?

「我明白何解會好易掉進一個漩渦,『唉,明明我以前好勁,現在無獎牌了』,我理解這感受,但同時要明白,this is the beauty of sports,日日變的,很難永遠是最好。」



「其實訓練期間,基本上我很常失敗,未能達到教練定的目標時間,或者是平日累積了很多失敗,到比賽時同樣經歷失敗,傷心感覺不會太重。」



「如你已破了世界紀錄,進步空間相對較窄,難道要執着自己現在前進得慢?不是說所有事都有巨大意義,但亦毋須把失望放大,不如意是中性的,然後就看看如何find the way up。」



重溫整個訪問: 杭州亞運直擊.何詩蓓專訪|坦誠面對自己 找個平衡點再Move On

(資料圖片;梁鵬威攝)

為什麼要堅持長年艱苦訓練?

「你知道嗎,細個我望住菲比斯時感覺好遠好唔真實;但我是香港人,希望能感染更多本地小朋友有奧運的渴望。」



重溫文章和訪問: 何詩蓓奧運奪銀|她堅持於你想像不到的0.2秒 終締香港游泳歷史 【世大運直擊.專訪】何詩蓓力求完美 游水is more than a race

何詩蓓,原名Siobhan Bernadette Haughey,父親是愛爾蘭人,母親則為香港人。「Haughey」首個發音似「何」,「Siobhan」的頭兩個音與「詩蓓」差不多,因而取名何詩蓓。(高仲明攝)

如何在逆境中堅持下去?

「在整個運動員生涯,(李麗珊)有無數個放棄的機會,但她堅持,順利躋身奧運再到決賽再取下香港首面金牌,中間舖滿不同步驟及困難,但李麗珊從沒放棄。」



「如李麗珊所說,『香港運動員唔係垃圾』,做運動員其實不易,心理狀況好累;你一定會輸過無數次,但需要的是繼續努力。」



重溫整個訪問: 何詩蓓奧運奪銀|土生土長的飛魚說 「我與香港有種attachment」

