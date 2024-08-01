何詩蓓奧運銅牌｜七大最強心理法則　順境逆境始終如一

何詩蓓從東京游到巴黎，個人在連續兩屆奧運奪得共4面獎牌。26歲的她早已擁有世界頂級實力，說的不獨是游泳方面，更重要是她平靜自若的心態。在此重新整理她昔日接受《01體育》訪問中的金句，讓大家再次細味何詩蓓走上泳壇之巔的成功之道。



何詩蓓。（黃寶瑩攝）

如何面對奧運會的巨大壓力？

「有時候把奧運放在很高很高的位置，會很容易想多，『如果游得差如何是好？』、『死喇我要等多4年才能嘗試』……我不希望奧運的壓力大得把自己壓垮。」



「我要專注在自己身上；回顧一切的準備工夫，當你知道已是真的全力以赴，根本不會怕，無論是奧運還是學界，準備充足就會游得好。」



如何避免外界影響到自己？

「比賽前我不會瀏覽社交媒體、不看任何報道和留言，因為這些是必定會影響自己的。」



奧運獲獎後，如何看待外界給她的掌聲與光環？

「我不喜歡與人比較，因為我的成就不是以獎牌或游贏誰而定。」



「只想繼續進步，但自滿就不會進步。」



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（楊宇翹攝）

獲得紀錄與獎牌後，如何繼續推動自己？

「有時會忘記了東京的獎項和世界紀錄……我開始無印象自己原來有個紋身，like it happened then you move on，人是要向前走的啊。」



「每個比賽都收集了一些榮譽，奧運、世錦賽長池短池、世青、世大，全部都是很美滿的經驗，但都過去了，just keep moving on。」



如何面對每日的挫敗與失意？

「我明白何解會好易掉進一個漩渦，『唉，明明我以前好勁，現在無獎牌了』，我理解這感受，但同時要明白，this is the beauty of sports，日日變的，很難永遠是最好。」



「其實訓練期間，基本上我很常失敗，未能達到教練定的目標時間，或者是平日累積了很多失敗，到比賽時同樣經歷失敗，傷心感覺不會太重。」



「如你已破了世界紀錄，進步空間相對較窄，難道要執着自己現在前進得慢？不是說所有事都有巨大意義，但亦毋須把失望放大，不如意是中性的，然後就看看如何find the way up。」



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（資料圖片；梁鵬威攝）

為什麼要堅持長年艱苦訓練？

「你知道嗎，細個我望住菲比斯時感覺好遠好唔真實；但我是香港人，希望能感染更多本地小朋友有奧運的渴望。」



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何詩蓓，原名Siobhan Bernadette Haughey，父親是愛爾蘭人，母親則為香港人。「Haughey」首個發音似「何」，「Siobhan」的頭兩個音與「詩蓓」差不多，因而取名何詩蓓。（高仲明攝）

如何在逆境中堅持下去？

「在整個運動員生涯，（李麗珊）有無數個放棄的機會，但她堅持，順利躋身奧運再到決賽再取下香港首面金牌，中間舖滿不同步驟及困難，但李麗珊從沒放棄。」



「如李麗珊所說，『香港運動員唔係垃圾』，做運動員其實不易，心理狀況好累；你一定會輸過無數次，但需要的是繼續努力。」



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