巴黎奧運｜香港女運動員IG全錄　何詩蓓江旻憓粉絲突破20萬

巴黎奧運香港運動員IG全錄！今屆港隊派出16男19女共35名運動員參加巴黎奧運，這篇會介紹19位女運動員及她們的IG（Instagram）帳號，各位市民可以追蹤她們的IG，支持她們在運動場上的表現，同時了解她們場下的生活點滴。



游泳：

何詩蓓IG（siobhanhaughey01）：26.4萬位粉絲

26歲的何詩蓓第二次參加奧運，她在上屆為港隊歷史性贏得兩面游泳獎牌，在100自及200自同樣得亞軍。她今屆亦會參加這兩個項目，力爭好成績。她總共取得5個個人項目的奧運資格，亦可為港隊游接力。

張心悅IG（89c1ndy）：1808位粉絲

17歲的張心悅是今年港隊代表團最年輕的女運動員，她去年游出2分10.35秒達到奧運A標，取得200米背泳的資格。她目前是100背及200背的16歲以下長池香港紀錄保持者。

香港奧運代表張心悅。（Instagram）

歐鎧淳IG（stephaniehsau）：15.2萬位粉絲

32歲的歐鎧淳多年來保持高水平表現，由北京奧運游到巴黎奧運，連續5屆參賽，追平了前香港單車代表黃金寶於1996至2012年間、五度出戰奧運的紀錄。她未能取得個人項目資格，但可以為港隊出戰接力。她目前是50背及100背的長池香港紀錄保持者。

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譚凱琳IG（tamhoilam）：9746位粉絲

26歲的譚凱琳上屆都有出戰東京奧運，今屆會繼續為港隊游接力。她目前是50蝶的長池香港紀錄保持者。

香港奧運代表譚凱琳。（Instagram）

簡綽桐IG（naat.kan）：2712位粉絲

22歲的簡綽桐今屆首次參加奧運，會代表港隊游接力。她目前是50背的16歲以下長池香港紀錄保持者。她正就讀美國密芝根大學，也是該校泳隊成員，為何詩蓓大學師妹。

鄭莉梅IG（camillelcheng）：2.7萬位粉絲

31歲的鄭莉梅第三屆參賽，她在2016年里約奧運參加3項自由泳個人賽及接力，而上屆東京奧運就為港隊游接力。她今屆會繼續代表港隊出戰游泳接力比賽。

香港奧運代表鄭莉梅。（Instagram）

劍擊：

陳諾思IG（d.chanokszee___）：684位粉絲

19歲的陳諾思首次參加奧運，即將出戰女子花劍個人賽。這位亞運銅牌得主憑着「個人賽積分亞洲排名第二」（扣除憑團體賽資格取得入場券的劍手後），獲得出戰奧運的資格。陳諾思去年在聖保羅男女中學畢業，現就讀美國西北大學，也是該校劍擊隊成員。

香港奧運代表陳諾思（左）。（Instagram）

江旻憓IG（vmwkong）：20.8萬位追蹤者

30歲「微笑劍后」江旻憓是目前女子重劍世界排名第一，兩次贏得世錦賽銅牌，今屆第三次參加奧運。在8年前的里約奧運，她無緣八強。在上屆東京奧運，她入到八強，惜未能打入四強，至於在團體賽則得第七名。今屆女重港隊未能取得奧運資格，江旻憓只能獨個兒參加個人賽。

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羽毛球：

盧善恩IG（hxppyy__）：3757位粉絲

21歲的盧善恩首次參加奧運，憑奧運排名第46位，以第24個名額取得巴黎奧運女單資格。盧善恩之前就讀拔萃女書院，曾經橫掃學界，在全港學界羽毛球精英賽女單三連冠。3年前，她考完文憑試，中學畢業後投身全職運動員。她目前女單世界排名第47位。

楊霈霖IG（yeungpl123）：2674位粉絲

22歲的楊霈霖與楊雅婷拍檔參加巴黎奧運女雙，「楊楊配」目前女雙世界排名第18位，在杭州亞運躋身八強。

香港奧運代表楊霈霖。（Instagram）

楊雅婷IG（yeung_tingting）：4343位粉絲

25歲的楊雅婷與楊霈霖拍檔參加巴黎奧運女雙，她出身自羽毛球世家，母親鍾海玉為前廣東羽毛球隊成員，後來移居香港，代表港隊，退役後轉任教練。楊雅婷的哥哥楊盛才也是港隊成員，主要打男雙。

香港奧運代表楊雅婷。（Instagram）

謝影雪IG（tseyingsuet）：14.8萬位粉絲

32歲的謝影雪今屆第四次參加奧運，也是最後一次拍檔鄧俊文出戰混雙，兩人上屆打入四強，最終獲得殿軍。謝影雪初出道主攻單打，其後轉為雙打，在倫敦及里約奧運，她拍潘樂恩出戰女雙，皆未能突破分組賽，直至遇上鄧俊文一起打混雙，創出上屆佳績。謝影雪是一位愛犬之人，間中會在網上分享愛犬啤啤的照片或影片。

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滑浪風帆：

馬君正IG（kwanchingma）：2309位粉絲

26歲的馬君正首次參加奧運，她於杭州亞運iQFOiL女子組勇奪銀牌，以亞洲區最佳成績取得奧運資格。馬君正7歲學習滑浪風帆，小時候在赤柱訓練，幾年前搬入「風之后」李麗珊的家鄉長洲居住。她就讀浸會大學，攻讀體育及康樂管理。

香港奧運代表馬君正。（Instagram）

單車：

李思穎IG（_ceci_lee）：4155位粉絲

23歲的李思穎首次參加奧運，一人踩兩項，先出戰公路賽，再參加場地單車全能賽。李思穎被視為「小女車神」，3年前先在全運會贏得女子單車公路賽金牌，之後她在杭州亞運贏得兩銀一銅。

柔道：

王嘉莉IG（kaleekaleew）：非公開帳號

26歲的王嘉莉首次參加奧運，將出戰女子48公斤以下級別。她以亞洲女子排名第7身份晉身巴黎奧運。香港過去只有兩名柔道選手參與過奧運，分別是1996年阿特蘭大奧運的女將巫靜惠，以及2012年倫敦奧運的男將張志業。

乒乓球：

杜凱琹IG（hoikem）：1.9萬位粉絲

27歲的杜凱琹是香港乒乓球「一姐」，目前世界排名第47位。今屆是她的第三屆奧運，而她會參加女單、女團及混雙3個項目。上屆東京奧運，她與李皓晴及蘇慧音合力贏得乒乓女團銅牌。

香港奧運代表杜凱琹。（Instagram）

朱成竹IG（zenobia_bb）：3375位粉絲

27歲的朱成竹上屆是港隊女團的替補，見證隊友贏得銅牌，到今屆奧運終於擔正，出戰女團及女單。朱成竹在浙江出生，後來加入上海市隊，16歲移居香港，代表港隊。她目前世界排名第61位。

香港奧運代表朱成竹。（Instagram）

李皓晴IG（leehoching1124）：1.2萬位粉絲

31歲的李皓晴將會第四次參加奧運，她今屆只會參加女團。她在倫敦奧運首次參賽，到里約奧運參加女團及女單兩項，上屆東京奧運助港隊贏得女團銅牌。她目前世界排名第64位。

香港奧運代表李皓晴。（Instagram）

吳詠琳IG（pedrey.1020）：4087位粉絲

20歲的吳詠琳是港隊女團的替補球員，世界排名第101位。她3年前在IB（國際文憑課程）考到45分，成為IB狀元，目前攻讀科技大學的計量金融，被內地傳媒稱為「學霸球手」。