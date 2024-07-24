巴黎奧運｜2大田徑女神成焦點　甜美笑容+健美身材散發陽光性感

德國田徑好手艾莉嘉舒密特（Alica Schmidt）有「世界上最性感運動員」的稱號，儘管上屆東奧作為候補選手最終未能上場，但她今年也將再戰巴黎。而另一名同樣因為姣好外貌備受關注的則是來自荷蘭的克拉韋爾（Lieke Klaver），儘管她沒有TikTok帳號，但是仍在TikTok上爆紅。



艾莉嘉舒密特於東奧雖作為替補選手出席，但最終未能上場。（Instagram / @alicasmd）

25歲的艾莉嘉舒密特將代表德國參加巴黎奧運，上一次她作為東奧候補選手，並未成功參賽，但是仍因為甜美笑容與性感身材，在網絡上爆紅，引發關注。她在Instagram上擁有514萬名粉絲，在TikTok也有200萬名粉絲。而這次將是她第2次挑戰奧運。

艾莉嘉舒密特擁有火辣身材和模特兒般精緻面孔，過去被澳洲雜誌《Busted Coverage》評為「全球最性感運動員」。她曾在2017年為德國奪得U20歐洲錦標賽女子接力賽亞軍，2019年再奪U23歐錦賽銅牌。

艾莉嘉舒密特入圍4X400米男女混合接力隊，成為巴黎奧運德國田徑隊代表一員，點擊觀看靚相：（按圖了解）



艾莉嘉舒密特再度獲得奧運門票。（Instagram / @alicasmd）

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同樣是25歲的荷蘭女將克拉韋爾則是新一代TikTok女神，她在東奧就曾經代表國家出賽，當時就驚豔全場，獲得關注。儘管她沒有TikTok帳號，但是與她相關的影片都在TikTok上獲得大量點閱，如今Instagram也有近80萬粉絲追蹤。

克拉韋爾是400米賽跑項目好手，在2020東京奧運出戰女子400米賽跑、4X400米女子接力、4X400米男女混合接力項目，今年將再出戰巴黎奧運，即睇更多靚相：（按圖了解）



克拉韋爾成為新奧運女神。（Instagram / @liekeklaver）

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