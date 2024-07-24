擴大自由行｜立法會G19考察西安見市領導　冀加強兩地旅遊合作

西安是新增個人遊城市之一，立法會「G19」的8名議員展開4日3夜的考察，期間有向市領導提及加強兩地旅遊合作。行程亦了解到國家在航空及航天事業、軟件及訊息技術服務，以及西安市在城市規劃建設、活化歷史建築、結合文化與旅遊產業、推動夜經濟等多方面的最新發展，探討當中值得香港借鑑之處。



立法會G19的8位議員展開4日3夜的考察。(G19提供)

行程上，G19議員昨日（23日）起分批抵達西安，首先參觀一間港人參與創辦的創新科技公司，晚上在香港西安商會安排下，與西安市委統戰部副部長周文龍、特區政府駐陝西聯絡處主任馬志明、香港西安商會會長兼西安市政協常委許亮等晚宴交流。

今日（24日）上午，議員參觀陝西歷史博物館，然後到訪位於西安高新區的中軟國際科技園，穿梭古今與未來；下午考察團拜會西安市委統戰部，與陝西省西安市委常委兼統戰部部長貟笑冬、西安市委統戰部常務副部長陳哲等多位當地領導會面交流，傍晚再遊覽大唐芙蓉園與大唐不夜城，期間有提及加強兩地旅遊合作。

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至於明日（25日）和後日（26日）的最後兩日的行程，則包括考察西安航空基地和航天基地、參觀兵馬俑及華清池等歷史名勝、觀賞《長恨歌》演出等。

今次是繼去年先後到訪澳門及珠海/橫琴之後，G19第三次境外考察活動，有8名立法會議員參與，包括團長的謝偉銓、副團長的陳沛良，以及姚柏良、簡慧敏、李惟宏、李浩然、洪雯及邱達根。