擴大自由行｜旅發局三招吸青島西安客　播「香港歡迎你」派優惠券

自由行擴展至青島及西安，文化體育及旅遊局局長楊潤雄聯同旅遊事務專員沈鳳君及旅發局總幹事程鼎一，一連三日訪問西安青島。旅發局指，有西安旅行社代表稱香港遊查詢升兩三倍，旅發局已推三招吸客，包括在西安及青島地標播放香港宣傳片展示香港歡迎你、推香港主題產品及機票買一送一等優惠，以及與香港逾2,000商戶聯手贈100元折扣優惠券等。



旅發局表示，隨隊訪問期間，已先後與陝西省及西安市領導、山東省及青島市領導會面，並出席兩場由旅發局籌備的旅遊業界簡報會，向當地業界、媒體推廣香港多元文旅體驗。

旅發局稱，有西安旅行社代表說，有關到訪香港的個人遊套票查詢，較以往上升兩三倍；有青島旅行社代表則表示，已推出相應旅遊套票，例如「旅遊＋演唱會」、「旅遊＋美食」等主題吸引顧客訪港。

旅發局指已全方位宣傳，推出三招吸引自由行客，包括在西安、青島巿內知名地標播放香港旅遊宣傳片，展示「香港歡迎你」 ；聯同多間航空公司、當地旅行社合作，設計文藝深度遊、親子主題旅遊等新旅遊產品，同時推出低至機票買一送一、贈門票等優惠。

第三招則是4月1日起，聯同全港逾80個零售品牌，推出「自在啟程 優遊香港」活動，每位旅客可獲得價值100元的折扣優惠券兩張，適用於全港超過2,000家商舖，旅客消費滿200 元可使用一張優惠券。