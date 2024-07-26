林筱魯批評無障礙設施改善速率慢：勞福局應作系統性改善

立法會支援殘疾人士事宜小組委員會今（26日）召開會議，議員林筱魯、林素蔚引述自助組織意見，質疑社署少與自助組織溝通及提供協助。林又批評無障礙設施「改善速率慢」，隨着完善選舉制度議會運作順滑，勞福局亦應作系統性改善。



選委界林筱魯質疑勞福局少與殘疾、病人自助組織作定期溝通。（資料圖片/歐嘉樂攝）

林筱魯、林素蔚質疑社署少和自助組織溝通

選委界立法會議員林筱魯問及局方有否和殘疾、病人自助組織作定期溝通，勞工及福利局副局長何啟明指自助組織由社署提供資源營運，反問若無聯繫如何提供。社會福利署助理署長梁綺莉補充，殘疾人士地區支援中心一直和自助組織有定期和密切的溝通。林筱魯續追問，「溝通是否暢通無助、能做的已經做到？」坦言「有時聽到的未必完全是這樣」。林素蔚又稱，有自助組織向她表示，社署很少為組織的服務需求和需要提供協助。梁綺莉重申，和受資助的自助組織有定期聯繫，指可能有自助組織未參與資助計劃，會之後再跟進。

無障礙設施「改善速率慢」 大館改裝「具挑戰性」

林筱魯批評無障礙環境及設施「改善速率慢」，希望了解局方遇到的問題。勞福局康復專員陳偉偉指出，若設施已經運作，改善的程序會較複雜，例如涉及法律程序，又要諮詢附近商戶。林筱魯回應，完善選舉制度後，立法會及區議會運作順滑，希望局方制定作系統性改善及與區議會溝通，指對整個社區共融是好事。

林素蔚又提出有不少輪椅使用者喜歡到訪大館，惟大館正門及天橋入口並不便利輪椅使用者。何啟明回應大館有百年歷史，改裝具有挑戰性，但同意設施並不便利，如何改裝需要和大館方面商討。

A4聯盟林素蔚指出大館設施對輪椅使用者不友善。（資料圖片/歐嘉樂攝）

復康巴士將撥款增加10輛，林素蔚指之前報告顯示復康巴士不是不夠，而是個別營運機構有問題。她引述前線司機說常有「天地更」，令司機流失率高。她表示現時車很多，司機卻不夠，「添置也不等於有用」。陳偉偉稱，會評估路線、供應如何安排得更好，指現時看到社會對復康巴士有需求，只是要如何作更好配合。

殘疾人士職場歧視個案5年間增23%

議員陳凱欣引述立法會今年發表的《數據透視》報告，指出殘疾人士的職場歧視個案於5年間增加23%，佔平機會投訴的一半。陳偉偉指有留意到個案增加，亦會向平機會了解。勞福局副局長何啟明補充，由於有關感染新冠病毒而被解僱的投訴亦被歸類於《殘疾歧視條例》中的殘疾類別，需和平機會審視具體投訴內容才能了解真實情況。

新冠疫情期間，平機會將新冠肺炎有關的殘疾歧視個案帶到法庭，希望藉此加強公眾意識，提醒僱主工作間的殘疾歧視是違法行為。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

林素蔚形容，針對營造正面工作環境的《精神健康職場約章》僅「口號式」，問局方該約章的實際運作為何，又建議走入中產社區推廣精神健康資訊。何啟明回應，共有1,400間公司簽訂《約章》，簽訂同時代表公司需負上相應承擔，認為比廣告宣傳更有效。

新思維議員狄志遠就殘疾人士失業率向局方提問，會否訂下具體指標，陳偉偉回應，局方一直實行就業配對、提供僱主津貼等工作，惟未有計劃設立指標。