巴黎奧運｜梁君彥望港隊穿金戴銀　霍啟剛：帶冷氣出征都係第一次

立法會今日（12日）舉行為巴黎奧運中國香港代表團打氣活動，多位香港運動員出席活動。立法會主席梁君彥表示，港隊即將出征奧運，鼓勵市民為港隊打氣，望港隊「穿金戴銀」滿載而歸。



巴黎奧運選手村原本不提供冷氣，不過由於當地溫度高達34度，「無冷氣選手村」計劃終告吹。港協暨奧委會副會長兼體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛笑言，自己帶冷氣是第一次，「做咗好多嘢先令運動員有冷氣歎」。



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7月12日，立法會舉辦支持香港運動員參與巴黎奧運的打氣活動，出席的運動員多謝大家支持。（梁鵬威攝）

7月12日，立法會舉辦支持香港運動員參與巴黎奧運的打氣活動，出席的運動員多謝大家支持。（梁鵬威攝）

梁君彥表示，港隊將面對非常厲害的對手，取得獎牌不容易，但遇強愈強是香港基因，認為運動員會突破自己。為表現立法會對體育支持，地下大堂的大屏幕會播放港協暨奧委會為運動員製作的片段。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，希望運動員發揮所長為香港增光，亦希望社會全力支持運動員，而政府購買奧運轉播權都希望市民看到精彩表演。他又笑言市民可以來立法會看比賽片段，順便向立法會議員索取簽名及打卡。

7月12日，立法會舉辦支持香港運動員參與巴黎奧運的打氣活動，議員官員齊齊測試體適能中的坐前伸。（梁鵬威攝）

7月12日，立法會舉辦支持香港運動員參與巴黎奧運的打氣活動，議員官員齊齊測試體適能中的坐前伸。（梁鵬威攝）

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霍啟剛：做咗好多嘢先令運動員有冷氣歎

霍啟剛表示，運動員需要時間培養及政府支持，資源亦需要立法會批出，多謝議會支持運動員，又稱運動員的背後團隊是幕後英雄。他表示本次香港有35名運動員處長13個體育項目，當中有資深運動員、有新人。

他又稱，出戰國際賽事具備挑戰，但自己帶冷氣就是第一次，「做咗好多嘢先令運動員有冷氣歎」。

打氣過後安排了體適能體驗讓議員測試，梁君彥、霍啟剛和管浩鳴等人齊齊做坐地前伸，周浩鼎、何俊賢和陸頌雄等體驗快速上落梯級，而馬逢國、洪雯等則做了平板撑測試。

7月12日，立法會舉辦支持香港運動員參與巴黎奧運的打氣活動。（梁鵬威攝）

7月12日，立法會舉辦支持香港運動員參與巴黎奧運的打氣活動，議員齊齊測試體適能。（梁鵬威攝）