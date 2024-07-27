北部都會區收地動物遭棄養　民建聯倡安置屋邨容許動物上樓

政府正為發展北部都會區於洪水橋及古洞北新發展區大規模收地，但有不少狗隻因貨倉結業、無法隨主人搬遷上樓而遭棄養。民建聯今（27日）召開關注新發展區動物權益發佈會，期望政府新發展區的安置屋邨能放寬規定，容許住戶與動物上樓。



民建聯期望政府於新發展區的安置屋邨放寬規定，容許住戶與動物上樓。（鍾蒨宜攝）

伴侶犬申請成功率低 難帶動物上樓

毛守救援陸先生表示，過去半年接收超過100宗與上樓有關的棄養個案，當中約八成與收地有關。他指，現時公屋申請「伴侶犬」上樓成果不理想，期望房屋署能夠批出更多個案。他又稱現時毛守救援有300隻動物，不少都是傷殘動物，1個月的醫療費用為80萬元。

上任7個月寫14封申請信 無一完成審核

民建聯北區區議員劉鎮海解釋，公屋申請「伴侶犬」規定指明只能飼養一隻，且不超20公斤，但新發展區住戶通常有多於一隻，而且主要為唐狗，容易超出重量限制，形容現時「政策定得太死」。他指自己上任7個月以來寫過14封「伴侶犬」申請信，由於審理過程長，暫未有個案完成審核，但對成功率不感樂觀。他又指出，走私貓狗問題或令狂犬病問題再現，期望海關加強執法，政府亦要加強宣傳領養動物。

姚銘（右二）指一次性資助對動物機構日常營運的龐大成本是「杯水車薪」。（鍾蒨宜攝）

姚銘：一次性資助對動物機構日常營運的龐大成本是「杯水車薪」

民建聯北區區議員姚銘說，早前民建聯曾向規劃署及漁護署提出在北部都會區規劃中增設動物收容中心的議案，惟署方書面回覆表示現時有提供短期租約予三所修容中心，及有一次性資助支持動物機構營運。他形容一次性資助對動物機構日常營運的龐大成本是「杯水車薪」。

劉國勳指發展北部都會區同時應做好動物安置規劃 （鍾蒨宜攝）

劉國勳：發展北部都會區同時應做好動物安置規劃

民建聯立法會議員劉國勳提出，有見新發展區有大量狗隻，政府若設置專門安置的屋邨，會有更大空間放寬條例，容許住戶帶同動物上樓。他指出，北部都會區的收地工作比以往規模大四至五倍，他形容問題「迫在眉睫」，若無好好處理，將有大量動物需要被接收。

劉國勳呼籲政府在加速發展北部都會區的同時，亦應該對該區動物做好安置規劃。為從源頭減少流浪動物數字，他建議應該重推「捕捉、絕育、注射、放回」的政策，又稱得知現時正進行《防止殘酷對到動物條例》的修例工作，期望修例工作能盡快進行，且加重棄養罰則。

長遠而言，劉國勳建議政府應擔任主導，如以過渡性房屋形式建立更具規模的動物收容中心，或物色合資格團體並加大資源支持營運。他稱，政府可以建立配對平台，讓有心提供土地、資源的人士接觸動物機構。