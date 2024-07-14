強制舉報虐兒｜孫玉菡料舉報大增　訂立「沒有保護罪」要累積經驗

《強制舉報虐兒條例》獲立法會三讀通過，協助分析是否要舉報的應用程式亦將推出，外界關注若程式建議不用舉報，會否成為「免責金牌」，勞工及褔利局局長孫玉菡今天（14日）沒有正面回應，他說專業人士也樂意舉報，若按指引獲告知毋須舉報，可較為放心。



至於本屆政府任期內會否就「沒有保護罪」立法，即是向沒有保護兒童免受傷害的旁觀者施加刑事責任，孫玉菡說要「睇定啲」，先集中精神處理強制舉報虐兒，積累經驗之後再決定。



孫玉菡出席一個電視節目說，高興立法會經過一年審議，通過強制舉報虐兒的條例草案。（資料圖片／黃浩謙攝）

分析舉報虐兒個案APP成免責金牌？孫玉菡沒正面回應

《強制舉報虐兒條例》列明，25類專業人員須舉報嚴重虐兒個案，違例最高監禁3個月及罰款5萬元，條例刊憲18個月後實施。孫玉菡出席一個電視節目說，高興立法會經過一年審議，通過強制舉報虐兒的條例草案，由於今次牽涉多類專業人士，刊憲18個月後實施比較妥當。

大家要咁諗，佢會想報多過唔報嘅，但有啲真係好輕微，或者根本唔屬於呢個範疇，但佢又話我睇唔明指南點算呀？呢度幫佢可以解決，絕大多數、絕大多數專業人士，其實佢都好想去參與幫忙。 勞工及褔利局局長孫玉菡

「強制舉報者指南」由社福、教育及醫療界協助編寫，預計明年下半年完成，未來亦有手機應用程式協助專業人士識別是否需要舉報，他們只需要填選項目，程式就可協助識別是否要舉報，外界關注是否能當作免責條款或合理辯解，孫玉菡沒有正面回應，認為專業人士寧願舉報更多，程式只讓專業人士更安心。

法律改革委員會2021年建議設立「沒有保護罪」。（資料圖片／張美華攝）

任內為「沒有保護罪」立法？孫玉菡：睇定啲

強制舉報虐兒罪是保護兒童第一步，法律改革委員會早於2021年發表報告書，建議訂立新罪行「沒有保護罪」，對沒有保護兒童、易受傷害人士免於死亡或受嚴重傷害的旁觀者施加刑事法律責任，最高刑罰為監禁20年。

被問到本屆政府任期內會否處理「沒有保護罪」，孫玉菡說要「睇定啲」，強制舉報虐兒罪經歷諮詢和長時間審議，社會有一個大的共識才制訂，現時要先集中精神處理強制舉報虐兒，積累經驗之後再決定。

大家要明白強制舉報虐兒，簡單啲講就係你知情不報都係犯法，「沒有保護兒童罪」係因為見死不救，你好重罪。先處理咗知情不報，有咗經驗，社會上有個好共識呢，就會有一個好啲嘅基礎畀我哋再諗點樣去跟進保護兒童罪。 勞工及褔利局局長孫玉菡

孫玉菡說，保護兒童的範疇不只由局方處理，亦包括教育局和保安局等其他部門，並要平𧗾社會各界聲音。