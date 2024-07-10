晤訪港東盟秘書長　李家超冀保持溝通爭取本港盡早加入RCEP

行政長官李家超今日（10日）與東南亞國家聯盟（東盟）秘書長高金洪博士會面，就加強與東盟成員國的聯繫交換意見。李家超再次感謝高金洪和東盟成員國一直支持香港爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），期望與東盟秘書處繼續就相關討論保持溝通，並爭取其他持分者支持香港盡早加入RCEP。



李家超（右）與東南亞國家聯盟秘書長高金洪博士（左）會面。（政府新聞處）

李家超指、香港與東盟的經貿關係密切，東盟長期是香港第二大貿易夥伴。香港與東盟簽署《自由貿易協定》和《投資協定》以來，雙方的貿易和投資顯著增長，去年雙邊貨物貿易額達1,446億美元。

他又指出，香港會繼續推進與東盟在貿易和投資方面的合作。今年初，特區政府簽署《修訂香港與東南亞國家聯盟〈自由貿易協定〉的第一議定書》，更新《自貿協定》的特定產品原產地規則，增加涵蓋的產品類別，讓香港企業在拓展東盟市場時，可更簡便和有效地為更多特定商品取得香港原產資格，獲取優惠關稅待遇，提升貨物的市場競爭力和促進貿易流動。此外，特區政府亦通過《自貿協定》下的經濟和技術合作工作計劃，加強人文交流和經驗分享。

香港努力爭取加入RCEP（新華社圖片）

財政司副司長黃偉綸和商務及經濟發展局局長丘應樺亦有出席。