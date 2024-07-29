李家超再訪東盟｜爭取老撾支持加入RCEP　鼓勵借香港開拓中國市場

行政長官李家超率領代表團展開老撾第二日的訪問行程，他今早（29日）分別與老撾總理宋賽及副總理兼外交部長沙倫賽會面，下午於社交平台發文指對會面很高興，並已積極爭取香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），期望進一步為區內的經濟發展做出貢獻，亦鼓勵老撾企業利用香港的金融、物流和專業服務，拓展海外業務，開拓廣大的中國内地市場。



行政長官李家超與老撾總理宋賽合照。（李家超Facebook）

老撾作為今年東盟的輪值主席國 ，李家超說已積極向宋賽和沙倫賽爭取香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），期望進一步為區內的經濟發展做出貢獻。他感謝老撾支持香港申請加入RCEP。

他指，香港政府致力加強與老撾的合作關係，領域涵蓋經貿合作、投資促進、海關合作、教育交流、物流合作、金融服務和航空服務發展。兩地都重視發展綠色經濟和數位經濟，合作空間龐大，而雙向貿易和投資具增長潛力。

他續指，香港擁有優越的地理位置；完善的金融基礎設施、深厚的貿易和投資專業知識以及世界一流的專業服務，在「一帶一路」倡議中發揮著重要作用。他鼓勵老撾企業利用香港的金融、物流和專業服務，拓展海外業務，開拓廣大的中國内地市場。

李家超早上與老撾副總理兼外交部長沙倫賽會面，見證雙方挍換12份合作備忘錄。（李家超Facebook）

李家超今早與沙倫賽見證雙方交換12份合作備忘錄。包括特區政府保安局和香港海關、投資推廣署、貿發局、理工大學、工業總會、中華電力、建銀國際和金豐香港代表，分別與當地海關、工業和商務部、學校和企業代表等舉行簽署儀式。代表團一行人今日亦會到訪當地學校、企業和鐵路項目，了解老撾的發展。