綠Van收多錢・拆局｜還原違規加價經過　揭示連環「睇漏眼」事件

4條綠色小巴線收多乘客錢事件，令社會嘩然。問題在於小巴違規加價竟暢通無阻，事隔兩個多月運輸署巡查才揭發，實屬罕見。《香港01》獲悉違規加價事發經過，揭示連環「睇漏眼」事件。



據了解，違規加價的北區501系列小巴線，與馬料水807系列小巴線，同屬一個客運營業證，小巴公司以同一份表格入紙申請加價，一般而言隸屬同一客運證的兩條小巴線，申請加價都會齊齊獲批，惟今次只有807系列線獲批准加價，小巴公司「睇漏眼」，將連同501系列的整份表格呈交予八達通審批，同樣「睇漏眼」獲批改八達通機價錢，最終釀成事件。



北區4條專線小巴線收多乘客錢逾兩個多月，每程額介乎3毫至1元不等，料共收多乘客約多7萬元。（王譯揚攝）

北區4條綠色小巴線收多車費 違規加價0.3元至1元

4條收多車費的綠色專線小巴線，由富明有限公司營辦，分別是501A、501C、501K來往粉嶺雍盛苑、欣盛苑至聯和墟的循環線，以及501S來往上水、粉嶺至觀塘的通宵路線。營辦商富明有限公司屬「小巴大王」馬亞木旗下。

北區4條專線小巴線收多乘客錢逾兩個多月，每程額介乎3毫至1元不等，料共收多乘客約多7萬元。（王譯揚攝）

運輸署透過定期監察發現自5月19日起，這4條小巴線違規加價，當中501A、501C及501K多收0.3元變5.7元，501S則多收1元變28元，共涉多收車費約7萬元。小巴公司同意為受影響乘客全數退回收多的車費，更直斥事件不能接受，已責成小巴公司與相關儲值支付工具營辦商徹查事件，提交報告。

北區4條專線小巴線收多乘客錢逾兩個多月，每程額介乎3毫至1元不等，料共收多乘客約多7萬元。（王譯揚攝）

八達通、AlipayHK安排退款 協助運輸署調查

八達通指，會全力配合運輸署跟進，並協助小巴營辦商安排退款。 AlipayHK亦表示事件由相關部門跟進處理，將積極協助運輸署及相關部門的調查工作，並及時協助處理退款事宜。

4條綠色小巴線收多乘客錢事件，令社會嘩然。問題在於小巴違規加價竟暢通無阻，事隔兩個多月運輸署巡查才揭發，實屬罕見。《香港01》獲悉違規加價事發經過，揭示連環「睇漏眼」事件。

北區4條專線小巴線收多乘客錢逾兩個多月，每程額介乎3毫至1元不等，料共收多乘客約多7萬元。（王譯揚攝）

還原違規加價經過 揭連環「睇漏眼」事件

要掌握事發經過，先要了解小巴加價的運作。一般而言，小巴客運營業證旗下可以有兩個系列的小巴線，向運輸署申請加價時，都會將兩個系列路線以同一份表格向運輸署一併申請，一般都會齊齊獲批加價，之後小巴公司會將已獲運輸署蓋印批准加價的表格，發回小巴公司，公司再將表格傳送到支付工具公司，例如八達通，才可更改八達通機的收費價錢，不能自行更改。

北區4條專線小巴線收多乘客錢逾兩個多月，每程額介乎3毫至1元不等，料共收多乘客約多7萬元。（王譯揚攝）

今次違規加價，揭示連環「睇漏眼」事件。據了解，違規加價的北區501系列小巴線，與馬料水807系列小巴線，同屬同一個客運營業證，小巴公司以同一份表格入紙申請加價，一般而言隸屬同一客運證的小巴線，申請加價都會一併獲批，惟今次只有807系列線獲批准加價，小巴公司「睇漏眼」，將連同501系列的整份表格呈交予支付工具公司，同樣「睇漏眼」批准改八達通機價錢，最終釀成事件。

北區4條專線小巴線收多乘客錢逾兩個多月，每程額介乎3毫至1元不等，料共收多乘客約多7萬元。（王譯揚攝）

「睇多眼」或可避免違規加價 免支付工具公司成為「守門員」

一般而言，新落地的小巴路線，運輸署都會「睇多眼」，要求核實收費是否正確，舉例可以要求小巴公司拍攝八達通機上的價錢，惟部分業界透露，小巴加價卻未有同樣要求，不過亦有業界透露小巴加價實施首日，曾經應運輸署要求核實車費，相信按情況而定。

今次透過定期巡查揭發事件，如果小巴加價實施首日，加派人手核實價錢，或許可以避免今次違規事件，令支付工具公司不至於成為「關鍵守門員」。