綠Van收多錢｜營辦商另一沙田線 5.19加3毫　業界料有誤會非故意

運輸署巡查發現北區4條綠色專線小巴線5月19日起收多乘客錢逾兩個多月，每程介乎3毫至1元不等，涉多收車費約7萬元，現會安排退款，並要求營辦商及相關儲值支付工具營辦商調查。



翻查運輸署網站，涉事營辦商營辦的另一條沙田系列線，早前獲運輸署批准於5月19日、即北區系列線收錯錢當日加價。有專線小巴業界指，加價要經過多重步驟，包括申請、取得批准信、出通告，再持批准信向電子支付公司申請調整收費程式，形容出錯機會極微，相信今次事件是過程中有誤會。



新界北立法會議員劉國勳亦指事件匪夷所思，令人時刻擔心要留意小巴有無加價，他稱以現金支付乘客或難申請退款，建議小巴可在減價一兩個月作為賠償。



運輸署公布北區4條專線小巴線收多乘客錢逾兩個多月，每程金額介乎3毫至1元不等，料共收多乘客約7萬多元。（王譯揚攝）

501A、501C及501K收費已由原來5.7元回落至5.4元。（資料圖片/王譯揚攝）

今次4條多收費用綠色專線小巴路線由富明有限公司營辦，501A、501C、501K來往粉嶺雍盛苑、欣盛苑至聯和墟的循環線，501S則為來往上水、粉嶺至觀塘的通宵路線。相關營辦商為「小巴大王」馬亞木旗下的富明有限公司。

運輸署指營辦商已擱置涉事4條路線加價申請

《香港01》早前到站前視察，據其退款通知顯示，501A、501C及501K多收了3毫變 5.7元，501S則多收1元變28元。運輸署上周六（27日）回覆亦確認，相關路線早前有申請加價，運輸署仍在審批，但因今次事件，營辦商亦已擱置申請。

營辦商另一沙田線 5.19獲准加價3毫 是否攪亂咗?

至於今次收錯錢原因為何？翻查運輸署網站，富明經營的另一條系列線、沙田區807系列線，原來在501系列線收錯錢起當日、即5月19日，已獲署方批准加價。據加價通告顯示，6條807系列線於5月19日起獲准加價3毫，相關加幅與501A、501C及501K收多的錢相同。但未知當中是否有攪亂成分。

綠色專線小巴總商會主席蘇世雄稱申請加價涉多重手續，收多錢機會極微。（資料圖片/李耀宗攝）

綠Van總商會：申請加價涉多重手續 「好少聽到咁出錯」

綠色專線小巴總商會主席蘇世雄今早（29日）在電台節目表示，專線小巴申請加價涉多重手續，首先營辦商要就加價向運輸署提交全年收支數據，署方檢視過加幅後約在數個月內會交予區議會審視，批核後再定時間加價。

他表示，當營辦商取得批准信後，會出通告告之加價事宜，並持批准信向八達通等電子支付營辦商申請修改收費程式，形容出錯機會極微，「好少聽到咁出錯」，相信過程中有誤會，營辦商也不會故意收多車資。

蘇又說運輸署有機制巡查收費，但不知幾時巡查一次，也會不時抽查一些獲加價小巴線路，把控十分嚴格，又重申加價程序清晰，難以推測今次如何出錯。

劉國勳稱事件匪而所思。（資料圖片/夏家朗攝）

劉國勳：料或涉人為疏忽 建議營辦商減價一、兩個月

新界北立法會議員劉國勳亦指事件匪夷所思、令人擔心，或要時刻留意小巴線有無加價。他指據其所知涉事小巴線兩年前申請加價，但地區提出反對，最後已達成共識調整加幅，但暫未落實，相信營辦商非有心為之，過程或涉人為疏忽。

他指出，若用八達通等支付工具付費，相信退款不難，但現金支付的乘客則較難追查，建議可簡易處理，例如在指定一兩個月減價補償乘客。