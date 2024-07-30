張家朗奧運奪金牌｜楊潤雄讚出類拔萃　鄧炳強稱「捱眼瞓都抵」

張家朗在香港時間今日（30日）於巴黎奧運的花劍個人賽奪金，成功衛冕。文化體育及旅遊局局長楊潤雄致賀，稱張家朗表現出類拔萃，在奧運會展示了香港運動員的風采。保安局局長鄧炳強則在其社交專頁讚揚，張家朗劍神之名當之無愧，稱「捱眼瞓都抵！」



楊潤雄在巴黎表示，張家朗在此最高水平的比賽中越戰越強，衞冕成功。他和香港市民一樣欣喜萬分，深感驕傲。張家朗連續兩屆於奧運會中勇奪金牌，實屬難能可貴。他在巴黎再次親睹中國香港代表團取得金牌，非常興奮。

鄧炳強則在社交專頁稱，香港人劍神張家朗同女飛魚何詩蓓今日勇猛登場，他由傍晚開始緊貼賽事，睇到非常緊張。「家朗嗰場，睇到我爆血管，佢終於不負眾望，幫我哋香港再添金牌，劍神之名當之無愧。」

期待何詩蓓再接再厲

他又稱，詩蓓勇奪200自銅牌，對指方大賽經驗豐富，期待她之後再接再厲，定必會發揮最佳水準，稱「香港人繼續撐你！」

梁君彥：證香港健兒有實力長期站在國際體壇頂峰

立法會主席梁君彥在社交平台代表立法會祝賀張家朗朗和何詩蓓奪獎。他指，張家朗晉級過程絕不輕鬆，冷靜打好每一劍，發揮頂級心理質素，冷靜伺機出手，絕地反擊，展現堅持到底、永不放棄的香港精神。張家朗連續兩屆勇奪金牌為香港體壇締造歷史，更是奧運男子花劍68年來首位成功衛冕的劍手，成就體壇傳奇，「劍神」封號實至名歸。

梁君彥又說，「香港女飛魚」何詩蓓出戰女子200米自由泳決賽，在奧運火拼多位出色的國際級泳將，繼續發揮超水準表現，最終奪得銅；他讚揚何詩蓓繼上屆奧運取得兩面銀牌後，今次再摘銅，成為首位三奪奧運奬牌的香港運動員，她的成功證明香港健兒有實力長期站在國際體壇的頂峰。