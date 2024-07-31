巴黎奧運︱卓永興商場睇直播 為黃杜配吶喊打氣稱「過癮」
撰文：蕭通
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香港乒乓混雙組合黃鎮廷、杜凱琹周二（30日）出戰巴黎奧運銅牌戰，政務司副司長卓永興在旺角東站的大型商場，與市民一同觀看賽事直播，一同為「黃杜配」打氣。他在社交網頁表示，在商場看大電視及大叫大喊，和在家中看電視是很不一樣的體驗，「感覺相當過癮」。
卓永興表示，黃鎮廷、杜凱琹先失頭三局，但在第四局奮戰下與對手拉成均勢，直至刁時才告落敗。他們雖然未能摘下獎牌，但能在奧運打進頭四名，創下港乒奧運混雙最佳成績，已是非常難能可貴，值得敬佩！
他之後亦觀看了混雙決賽，喜見國家隊由孫穎莎、王楚欽兩位世一組成的「莎頭組合」，為國乒奪得今屆奧運乒乓球項目的首面金牌。
卓永興指出，當晚有不少市民到商場觀看賽事直播，支持港乒和國乒，現場氣氛高漲。坐在他旁邊的小朋友一家，和後面的幾位年輕女球迷很是投入，不時高呼「加油」，為香港隊和國家隊吶喊助威。
他表示，奧運賽事才開始了數天，大家可以到全港18個康文署場地和40多個商埸，體驗與大夥兒觀賽的熱鬧和激情，好好享受4年一度的奧運會。
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