張家朗奧運奪金牌｜李家超致電祝賀：家朗超水準　我們非常驕傲

港隊劍擊代表張家朗在巴黎奧運男子個人花劍賽，再奪金牌衛冕，為香港贏得今屆奧運第二金。正訪問東盟的行政長官李家超雖未有觀看直播，但獲同事告知張家朗在比賽中發揮超水準，感到非常驕傲，今天（30日）抵達柬埔寨後隨即與張家朗視像通話，親自鼓掌祝賀他奧運奪金，讚揚他堅持不朽的精神令人鼓舞，感到非常驕傲。



7月30日下午，行政長官李家超與奧運奪金的港隊劍擊代表張家朗視像通話，身旁有財政司副司長黃偉綸（前排左一）、商務及經濟發展局局長丘應樺（前排右一）、行政長官辦公室主任葉文娟（後排中間）、政府新聞處處長廖李可期（後排右二）。（李家超Facebook相片）

李家超說，對張家朗奧運奪金感到十分高興，雖然比賽期間正身處老撾外訪，當地未有直播賽事，但在香港的同事向他轉述，張家朗在比賽中發揮超水準，面對對手的強勁攻勢仍保持冷靜，靈活調整策略，最終勝出比賽。

7月30日下午，行政長官李家超與奧運奪金的港隊劍擊代表張家朗視像通話。（李家超Facebook相片）

李家超下午由老撾轉抵柬埔寨後，便與張家朗視像通話，祝賀他成功衛冕，讚揚他堅持不朽的精神令人鼓舞，「我們都感到非常驕傲。」他說，連同早前劍擊港隊代表江旻憓贏得的金牌，香港是史上首次在同一屆奧運贏得多於一面金牌，令人振奮。

他亦祝賀港隊游泳代表何詩蓓，在200米自由泳贏得銅牌，呼籲市民未來兩星期繼續為運動員打氣。