巴黎奧運｜楊潤雄今晚出席「香港之夜」　巴黎行程完結明返港

巴黎奧運香港泳手何詩蓓香港時間明日（31日）凌晨3時35分進行女子100米自由泳準決賽，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日觀看完乒乓球混合雙打賽銅牌戰及金牌戰，以及羽毛球女子雙打賽事之後，今晚出席「香港之夜」活動，並結束巴黎行程。



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楊潤雄今日現場觀看巴黎奧運乒乓球混合雙打賽銅牌戰及金牌戰，以及羽毛球女子雙打賽事。他表示：「黃鎮廷和杜凱琹在比賽中表現優秀，雖敗猶榮，我們感謝他們的努力和付出，祝願他們在餘下賽事中取得佳績。」

楊潤雄今晚出席香港之夜活動，該活動由香港政府、港協暨奧委會和貿發局合辦，邀請國際體育界人士參與，促進交流及向他們介紹香港最新體育發展情況。楊潤雄明日啟程返港。

面對世界排名第三的強敵，楊雅婷（左）及楊霈霖（右）未有輕易言敗。（袁志浩攝）

塞納河水質太差，三項鐵人男子組賽事延期一天舉行。（路透社）

盧善恩、何詩蓓凌晨出戰 伍泰龍明戰三項鐵人

巴黎奧運仍有港隊比賽，明日凌晨2時20分有羽毛球手盧善恩在分組賽對決泰國選手，而3時25分則有何詩蓓出戰女子100米自由泳準決賽。

此外，原本在香港時間今日（30日）下午進行、港將伍泰龍出戰的男子三項鐵人賽，因為塞納河水質不達標，而要押後至明日香港時間下午4時45分舉行。明晚羽毛球男單小組賽，李卓耀將會大戰周天成，爭取小組首名出線。