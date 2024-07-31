的士車隊｜田北辰冀車隊擴至全港的士　李梓敬倡提供包車旅遊服務

5個的士車隊牌照中標車隊今日（31日）出爐，實政圓桌立法會議員田北辰支持的士車隊正式發牌，期望將車隊擴展至全港的士，並促請全港的士盡快提供網約服務，建議政府檢討出租車牌照制度，滿足市場需求。立法會交通運輸委員會副主席、新民黨李梓敬相信，的士車隊可以有效提升司機的服務水平及營業額，建議政府協助車隊聯繫旅遊業界，為願意消費的客群提供包車服務。



5個的士車隊牌照中標車隊今日（31日）出爐。（黃浩謙攝）

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田北辰促檢討出租車牌照制度 強制高齡商用車司機每年體檢

實政圓桌田北辰表示，非常支持的士車隊並正式發牌，相信申請條件之一的安裝車內閉路電視能有效打擊拒載、濫收車資等爭拗情況，有效規管及改善司機服務質素。「呢個正正係我由十年前開始一直要求政府做嘅嘢，爭取左咁耐，依家政府終於肯做。」

他指，的士車隊是香港發展網約車的第一步，亦是未來的大趨勢，希望未來全港的士盡快提供網約服務，建議政府檢討出租車牌照制度，滿足市場需求。另外，他認為香港的電子支付普及度較其他內地城市低，需要大力發展。是次發牌要求所有的士車隊提供至少兩種電子支付方式，他相信可以為市民及遊客提供便利，強調「我哋要打造智慧城市着力發展新質生產力，連搭的士都冇電子支付點得架！」

田北辰。（黃浩謙攝）

他又指，是次車隊只佔整體的士數量兩成，建議政府既然「開咗個頭」就應該將車隊擴展至全港的士，以完善的士服務。他亦要求政府立法，強制為70歲以上的商用車司機進行每年體檢，且到75歲便不獲續牌，以降低意外風險。

李梓敬倡為願意消費的客群提供包車服務

李梓敬表示，歡迎運輸署如期批出5個的士車隊牌照，因的士車隊運作如同專利巴士車隊，服務標準受到運輸署監管，並且要配備行車監察系統、電子收費及手機預訂，加上更優質的車種及一般的車身裝飾，相信可以顯著提高整體服務級數，而的士車隊也可有效提升司機的服務水平及營業額，長遠讓市場上其他的士效仿改善服務或進一步擴大車隊。

李梓敬。（歐嘉樂攝）

他又指，台北地區、日本、新加坡的的士業務主要為車隊的士，上述地區的的士服務水準表現良好，期待香港車隊的士早日投入服務。他亦建議政府協助的士車隊聯繫旅遊業界，為願意消費的訪港旅客、酒店禮賓部客群，提供包車旅遊觀光服務，相信可為訪港旅客提供可靠優質的的士服務，並增加司機收入。