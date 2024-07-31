的士車隊｜周國強落選感失望　信評審公平：跌低咗最緊要爬返起身

5個的士車隊牌照中標車隊今日（31日）出爐，言論作風進取的香港的士小巴商總會前理事長周國強有遞交了申請，但告落選。周國強回應指，之前做足準備故對中標略有把握，對於落選感到少許失落，「覺得已經做到最好，落選無辦法。」



港府為改善的士服務水平及行業生態引入全新的士車隊制度。

繼續籌備車隊 網約平台已準備好 周國強：努力去做好佢

周國強表示，在車隊籌備方面，旗下網約平台已準備好，只是沒有了政府的資助，未來可能會申請政府不同計劃的資助，令車隊可以繼續經營下去，他希望已表明欲加入其車隊的司機、車主可以放心，「車隊我會繼續做，我會努力去做好佢。」之後若再開放車隊申請，亦會再投標。

今日公布中標車隊沒有他份兒，周國強感到少許失落，「覺得已經做到最好，落選都無辦法，已經投放咗咁多資源，擺咗咁多心機，繼續走落去啦。」他表示，之前已經做足準備，略為有把握，「永遠跑步都有機會跌低，跌低咗之後最緊要自己努力爬返起身。」

的士小巴總商會理事長周國強。（梁鵬威攝）

不認為自己言論致落選 會續為行業發聲：行業唔係我㗎 係大家㗎

周國強之前針對的士車資調整、網約車等政策在不同場合表態，他不認為是相關言論影響到投標結果，「呢啲因素我不予置評，但係我覺得政府係公平嘅。」他表示，是次投標結果不會影響他繼續為的士行業發聲，「行業唔係我㗎，係大家㗎。」