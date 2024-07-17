的士車隊｜林世雄稱為打響頭炮　會選最高度投入、有能力營運商

特區政府將推出的士車隊制度，將出最多5個的士車隊牌照，冀引入車隊制改善的士服務質素。運輸及物流局局長林世雄今日（17日）在立法會上表示，為打響頭炮，在引入的士車隊制度初期，採取較為審慎策略，選取最能夠在營運車隊方面展示高度投入及能力的優秀營辦商批出牌照，以確保首批的士車隊的營運質素。



政府將公布的士車隊牌照花落誰家。（資料圖片）

自由黨航運交通界立法會議員易志明今日（17日）在立法會提出口頭質詢，詢問當局會否因應業界反應熱烈，考慮增加牌照數目。（歐嘉樂攝）

自由黨航運交通界立法會議員易志明今日（17日）在立法會提出口頭質詢，詢問當局會否因應業界反應熱烈，考慮增加牌照數目。運輸及物流局局長林世雄表示，今次邀請的士車隊牌照申請時，已表明將發出不多於5個的士車隊牌照。至於會否發出更多的士車隊牌照，他指運輸署會視乎當時市場情況，包括市民需求、車隊的士總數等因素作考慮。

林世雄指期望的士車隊能打響頭炮。（歐嘉樂攝）

林世雄表示，政府期望透過引入新規管制度，建立車隊管理的良好典範，讓車隊的士在業內做好示範帶頭作用，提升整體的士服務質素及形象，並加強乘客對的士服務信心，從而逐步改善行業發展前景。

他指引入的士車隊制度初期，應採取較為審慎策略，選取最能夠在營運車隊方面展示高度投入及能力的優秀營辦商批出牌照，確保首批的士車隊的營運質素，讓他們為的士車隊制度打響頭炮。他又說，運輸署會密切監察的士車隊營運及服務質素，亦會就車隊牌照的持有人的表現作中期評估。

UBER是香港主流的網約車平台之一。（資料圖片）

工聯會議員郭偉强表示，的士車隊是的士業改革的機遇和契機。（歐嘉樂攝）

工聯會議員郭偉强表示，的士車隊是的士業改革的機遇和契機，政府只會發出5個牌照，他認為如隊制漸有成效，相信政府會「添食」。他又指無論有沒有車隊，規管網約白牌車都是勢在必行，問政府可否加快有關規管網約車和平台的工作。

林世雄指，現時當局正全力進行兩方面的工作，一方面為規管網約平台制訂立法建議，另一方面是完善打擊非法出租或取酬載客的法例，強調當局會首先考慮保障市民的權益及利益為依歸，又指運輸業的整體健康持續發展同樣重要。