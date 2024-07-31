福布斯文章指香港無視美制裁續與俄貿易　港府：不實施單方面制裁

《福布斯》今日（31日）刊登題為「Hong Kong’s Economy Is Now Risky Business」的評論員文章，引用香港自由委員會基金會的報告，指香港變得無賴（rouge），又指香港拒絕執行美國的制裁，近年加大對俄羅斯、伊朗和朝鮮的貿易，並指香港在2023年8月至12月向俄羅斯運送超過7.5億美元的違禁貨物，為俄羅斯入侵烏克蘭提供大量資金支援。



特區政府指，該文章堆砌失實和毫無事實根據的內容，表示強烈不滿和反對。



《福布斯》文章指，香港正增加對俄羅斯的貿易。（資料圖片/路透社）

指香港公司向俄羅斯提供軍民兩用技術零件

《福布斯》的文章指，香港公司正從事船駁船轉運、建立空殼公司等方式，向俄羅斯提供軍民兩用技術及零件，以逃避國際制裁。文章引用引用香港自由委員會基金會報告，指很多逃避制裁的事件並未有人記錄，指香港成為逃避制裁和非法金融活動的新興中心。

文章認為美國及國際社會不能沒有行動，指美國應該加強金融工具以打擊香港的非法活動，包括《美國愛國者法案》中的反洗錢條文。

該文章指，許多人就香港實施《香港國安法》和《基本法》23條立法向商界發出警告，指條文影響經濟和安全，而商界試圖表現得一切如常。文章認為，如今在香港做生意的風險比以往何任時候都更高。

特區政府表示：「個別國家基於自身考慮而向某些地方施加單方面制裁，特區政府沒有權力，亦不會實施有關單方面制裁。」（資料圖片／羅君豪攝）

港府：不會實施「個別國家基於自身考慮」的制裁

特區政府回應指，一直按照中國外交部指示，全面實施安理會施加的制裁，以履行國際義務，又會密切留意安理會最新通過的決議、制裁名單，以及安理會轄下相關委員會或專家組的報告和公報等資料，並予以跟進。特區政府表示：「個別國家基於自身考慮而向某些地方施加單方面制裁，特區政府沒有權力，亦不會實施有關單方面制裁。」

稱不少被壞疑的香港註冊公司已經剔除註冊

政府發言人表示：「香港實施安理會制裁的制度完善，加上執法部門的調查工作嚴謹並具阻嚇力，不少被懷疑的香港註冊公司已被剔除註冊，亦有可疑船隻被拒絕進入香港水域，這均有效事先阻止不法分子利用香港作為違反安理會制裁的基地，從而維護香港的國際聲譽。香港會繼續依法維持嚴格的安理會制裁制度，執法部門會繼續根據法定權力，積極跟進所有懷疑違反安理會制裁的個案，並在有足夠證據時提出檢控。」

政府表示，維護國家安全，為在港經營的商戶提供更好的營商環境。又強調《香港國安法》和《維護國家安全條例》明確規定應當堅持法治原則，法律定義清晰，罪行元素明確，不影響香港居民和在港營商的人與外國的正常交流。

政府稱：「香港在『一國兩制』下，擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，『超級聯繫人』和『超級增值人』的角色無可比擬。香港市場高度開放和國際化，實行普通法制度，監管制度與主要海外市場接軌，加上資訊和資金自由流通，一直是企業發展業務、人才盡展所長的理想地方。特區政府堅決維護國家主權、安全、發展利益，全面準確貫徹『一國兩制』方針的最高原則，同時依法保障香港居民和在港其他人的合法權益、權利和自由，堅定不移維護香港社會整體利益和長期繁榮穩定，確保『一國兩制』實踐行穩致遠。」