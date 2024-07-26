鄧炳強斥美英澳加德暫停逃犯互換：可耻、不會令香港成罪犯天堂

反修例風波爆發後，美國、英國、澳洲、加拿大及德國，暫停與香港特區的逃犯互換協議，保安局局長鄧炳強形容，這些國家的做法可恥，又指暫停協議對罪犯有利，但不會令香港成為罪犯的天堂。



保安局局長鄧炳強。（黃浩謙攝）

鄧炳強接受《南華早報》專訪時表示，當局仍然可以透過單次的協議，與海外機構合作，將罪犯繩之於法。他以近日被國際刑警發出「紅色通緝令」的「幣少」黃鉦傑為例，指出如果對方在美國被捕，華府不會透過逃犯互換協議引渡犯人回港，但如雙方達成法律共識，仍可以透過單次協議處理。

「幣少」黃鉦傑被國際刑警發出紅色通緝令。（資料圖片）

不過，鄧炳強指出，類似合作通常只會於販毒、詐騙等非敏感個案，也暗示政治個案的能移交的機會較低。但他強調，看不到在暫停互換逃犯協議後，匿藏在本港的罪犯增加。

鄧炳強指自2022年以來，當局未有拒絕任何一宗遊行申請

另外，他指當局自2022年以來，未有拒絕任何一宗遊行申請，強調不能以遊行數目，判斷香港的自由程度，又指大型遊行絕跡並非公民社會倒退，而是市民有更多渠道表達意見。

銅鑼灣正陸續加裝閉路電視，波斯富街電車路的天橋底，已裝有天眼。（夏家朗攝）

至於當局計劃每年在全港安裝2000至2500部閉路電視，將加入人面識別技術，以便打擊罪案，他強調做法完全符合私隱條例，當局只能在合理原因下翻看相關監控片段，亦需要獲警隊批准。