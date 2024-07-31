梅儒瑞稱國安法、23條立法構成「寒蟬效應」　特區政府斥「雙標」

美國駐港澳總領事梅儒瑞日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時批評，香港只餘經濟上有「一國兩制」，已失去新聞及示威集會自由，質疑《香港國安法》及《基本法》23條立法造成「寒蟬效應」。外交部駐港特派員公署及特區政府先後點名批評梅儒瑞攻擊香港，對他的言論表示強烈不滿，並予嚴厲譴責。特區政府發言人今（31日）下午撰文指，梅儒瑞對《國安法》實施後的復常社經實況置若罔聞，斥梅儒瑞虛偽、「雙標」，發言無稽失實。



美國駐港澳總領事梅儒瑞。（資料圖片/黃寶瑩攝）

發言人表示，自《香港國安法》2020年6月實施以來，美國一直漠視2019年發生的暴亂，惡意詆毀《國安法》，攻擊依法維護國家安全的香港特區，而對《國安法》讓市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，斥他虛偽、「雙標」，發言無稽失實。

發言人強調，自香港回歸以來，人權一直受到《憲法》和《基本法》保障，而政府維護國家安全的法律框架，與相關國際人權標準一致。發言人又指，每個國家都會制定維護國家安全法律，美國就最少有21部，沒有資格對香港的國安法律制度和執行機制「指手畫腳」，斥梅儒瑞「寒蟬效應」的言論惡意抹黑《香港國安法》及《維護國家安全條例》，要求美國駐香港總領事立即停止惡意抹黑及干涉屬中國內政的香港事務。