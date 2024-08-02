共享基金會．柬埔寨｜港產NGO掃盲加碼滅蚊　「外交男神」都讚好

出訪東盟的特首李家超日前（7月30日）到訪柬埔寨，承諾加強兩地在高層官員和人民層面的交流。湊巧的是，全國政協副主席梁振英與其創辦的「港產」國際醫療人道援助機構「共享基金會」團隊也在當地，慶祝基金會在波羅勉省順利完成「消除白內障致盲項目」，免費為5,368名患者檢查眼睛，並且進行3,891例白內障復明手術。另外，共享基金會總幹事陳英凝也與柬埔寨衛生部簽署在磅士卑省執行「消除白內障致盲項目」和「登革熱防控項目」的合作備忘錄，冀能提高當地醫療衛生水平。被譽為「中國外交男神」的駐柬埔寨大使汪文斌表示，基金會為中柬友好作出積極貢獻。



共享基金會總幹事陳英凝與柬埔寨衞生部常任國務秘書Mey Sambo簽署於西南部磅士卑省展開「登革熱防控項目」 的合作備忘錄。（共享基金會提供）

李家超到訪柬埔寨前一天（7月29日），共享基金會剛剛在柬埔寨金邊舉行儀式，慶祝順利在波羅勉省完成「消除白內障致盲項目」。13度率團到訪柬埔寨的共享基金會主席梁振英致辭時，特別感謝柬埔寨政府、中國大使館、當地華人華僑等的支援，項目圓滿完成。

共享基金會自2022年12月在柬埔寨南部波羅勉省展開「消除白內障致盲項目」，在廣西壯族自治區衛健委支持下，先後派出8批醫療隊伍，免費為來自全省13個地區的5,368名患者進行眼睛檢查，成功完成3,891例白內障復明手術，並為50名醫護人員提供培訓。

共享基金會主席梁振英向柬埔寨副總理洪馬尼介紹基金會的工作。（共享基金會提供）

全球正在爆發登革熱，柬埔寨上半年累計病例已比去年增加一成。慶典上，總幹事陳英凝與柬埔寨衞生部常任國務秘書Mey Sambo簽署於西南部磅士卑省展開「登革熱防控項目」 的合作備忘錄，將向當地捐贈大量防蚊物資，包括滅蚊燈、防蠅紙、蚊帳及快速檢測包，從早期診斷、預防、保護及教育措施多管齊下，管控爆發風險。翌日（7月30日），基金會再與柬埔寨簽署同時於磅士卑省展開「消除白內障致盲項目」的合作備忘錄。

梁振英希望，繼續擴大在柬埔寨的醫療衞生項目，促進中柬兩國的「民心相通」。履新的中國駐柬埔寨大使汪文斌表示，基金會在柬積極協助對抗新冠疫情，深入基層開展白內障手術，不僅為患者和家庭帶來光明和希望，增進柬埔寨人民的健康福祉，也為中柬友好合作事業作出積極貢獻，拉近兩國民心相通的情感紐帶。

共享基金會主力在東南亞的老撾、柬埔寨，以及東非的吉布提、西非的毛里塔尼亞和塞內加爾，執行「全面消除白內障致盲項目」，至今已經免費完成超過1.4萬例復明手術。今年1月，基金會着手開拓「登革熱防控項目」，先後在東帝汶、中老鐵路沿線24個車站範圍佈置防蚊裝置，並自6月起進駐中美洲洪都拉斯。