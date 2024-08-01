臨時選民登記冊 地方選區選民跌至420萬 連續3年減少
撰文：鄭寶生
出版：更新：
2024年地方選區、功能界別及選委會界別臨時選民登記冊今日（1日）發表，今年地方選區有大約420.75萬名選民，是2019年之後最少，較高峰期2021年的約446.74萬人下跌約26萬人。
按年跌逾12萬人 較2021年減少26萬人
選舉事務處公布臨時選民登記冊數據，2024年地方選區臨時登記冊選民有420.75萬人，較去年433.31萬人下跌12.56萬人，亦是2021年高位後連續3年下跌，但高於2019年的411.9萬人。
功能組別方面，臨時選民登記冊有19.77萬名選民，選舉委員會界別則有約8,600人。
選舉事務處表示，早前已經致函選民或投票人，確認新登記或更新登記資料，若被納入取消登記名單，就會收到由選舉事務處發出的提示信要求確認資格，收件人必須在8月25日前掃描信件上的二經碼或登入網站，或以電郵、郵寄或傳真回覆，方可在審裁官批准後保留選民身份，納入正式選民或投票人登記冊。
區議會選舉｜150萬宣傳品、9.9萬幅旗 選舉事務處：輿論效果顯著區議會選舉｜投票率新低、不接納選制？李家超：滿意120萬人投票區議會選舉｜投票率計漏2138張選票少0.05% 選管會稱不影響結果區議會選舉｜稱投票率27％屬略低 譚耀宗：選民或覺得邊個贏都好