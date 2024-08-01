臨時選民登記冊　地方選區選民跌至420萬　連續3年減少

2024年地方選區、功能界別及選委會界別臨時選民登記冊今日（1日）發表，今年地方選區有大約420.75萬名選民，是2019年之後最少，較高峰期2021年的約446.74萬人下跌約26萬人。



2023年12月10日，區議會選舉投票日，市民途經大興社區會堂票站。（資料圖片/黃浩謙攝）

按年跌逾12萬人 較2021年減少26萬人

選舉事務處公布臨時選民登記冊數據，2024年地方選區臨時登記冊選民有420.75萬人，較去年433.31萬人下跌12.56萬人，亦是2021年高位後連續3年下跌，但高於2019年的411.9萬人。

功能組別方面，臨時選民登記冊有19.77萬名選民，選舉委員會界別則有約8,600人。

選舉事務處表示，早前已經致函選民或投票人，確認新登記或更新登記資料，若被納入取消登記名單，就會收到由選舉事務處發出的提示信要求確認資格，收件人必須在8月25日前掃描信件上的二經碼或登入網站，或以電郵、郵寄或傳真回覆，方可在審裁官批准後保留選民身份，納入正式選民或投票人登記冊。