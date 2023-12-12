區議會選舉｜投票率新低、不接納選制？李家超：滿意120萬人投票

改制後的首場區議會選舉，投票率27.54%，大約119萬人投票，行政長官李家超被問到投票率創歷史新低，是否意味選民不接納新選制時表示，選民未有投票是基於不同原因，多次強調新選制有120萬人投票，他滿意投票人數，認為證明市民支持政府、新選制。



選舉結束第二日，委任議員即將出爐，李家超說，已經委任179名區議員，來自工商、專業、勞工、地區組織代表、少數族裔等，今天下午（12 日）將公布，



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今年第七屆區議會選舉經歷改制，直選投票率27.54%，低於改制前六屆區議會選舉。參考前年改制後的立法會選舉30.2%直選投票率，亦高於今屆區議會選舉投票率2.66個百分點，不過差距收窄。

投票率創新低意味不接納選制？李家超：滿意120萬人投票

李家超被問到新選制下的區議會投票率創新低，是否意味市民不接納選制，他表示有120萬人投票是好的結果，新選制可產生有質素的區議員，當然有部分市民仍不相信新選制，甚至在網上煽動選民投廢票，亦已被廉政公署拘捕，認為他們為了政治醜化新選制、宣傳錯誤理念。

至於投票率27.54%是否符合預期，李家超說，媒體不時關注投票率，但認為要聚焦於區議員如何協助社區建設，為市民服務，對有近120萬人投票表示滿意，今次選舉更重要是選出真真正正接觸當地居民的區議員。他續指，每年都會前往北京向領導人述職，會報告區議會選舉。

李家超：選民基於不同原因未有投票

李家超又說，部分選民基於不同原因未有投票，認為120萬名選民投票證明市民支持政府、新選制，而最重要的是新區議會將產生好議員，強調市民應關注區議會能帶來哪些效益。他相信新選制下的區議員將不會以往般視區議會為政治平台，市民可隨時尋求區議員協助。他續指，政府盡力做宣傳令市民知道新選舉與以往不同及好處，重申香港已步入新篇章。

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179名委任議員名單今午公布

新一屆區議會由地方直選議員、地區委員會界別、委任議員及當然議員組成，合共470人。隨著選舉結束，剩下委任議員及當然議員未公布。李家超宣布已經委任179名區議員，會連同當然議員名單於今午公布，本周內刊憲。

委任議員來自工商、勞工、地區組織及少數族裔

他指，政府委任區議員是根據用人為才的原則、按區情、社區代表性，及與地區聯繫等因素委任，稱179名委任議員都有能力、有質素、愛國愛港，熱心參與地區事務，將有效提升區議會的諮詢和服務功能。他透露委任議員來自不同界別，如工商、專業、勞工、地區組織代表及少數族裔代表等，大多是中青年，年紀最輕的是23歲、中位數是47歲。至於27名當然議員，由現任鄉事委員會主席出任，區議會資格審查會已確認委任與當然議員的登記有效，符合條件。

李家超重申，新一屆區議會將為香港帶來三個價值，包括帶來能力出色的區議員，有志服務社區的人士加入議會，可靠專業經驗發揮一加一大於二的力量，以民為本、履職盡責。他指新議員都是以香港利益為本，不是外國代理人，市民可隨時找他們協助，同時政府引入履職監察機制，防止議員懶政、惰政，進一步確立愛國者原則。他指區選是愛國者原則的最後一塊拼圖，兩年來舉行四場選舉，愛國者原則已落實至管治的不同層面，確保管治權在愛國者手中。