江旻憓金牌｜用獎金設基金助小童學劍擊︰期待多點小朋友戴這個牌

港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運為香港破天荒奪得女子重劍金牌，今日（1日）清晨從巴黎返抵香港，並可獲得賽馬會「優秀運動員奬勵計劃」發放的600萬港元。「愛心爆棚」的她透露，回港後計劃成立社企或慈善基金，並希望與更多小朋友分享金牌的喜悅，教導他們學劍擊，「我很期待見多點小朋友戴這個牌。」



港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）希望成立慈善基金或社企幫助更多小朋友，一同分享金牌喜悅。（蘇煒然攝）

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回港買禮物給教練及陳諾思等親友

「微笑劍后」江旻憓勇奪重劍金牌凱旋而歸，可獲香港賽馬會的「優秀運動員奬勵計劃」，發放600萬元獎金。她在機場接受傳媒訪問時透露，回港後計劃成立社企或慈善基金，並會買禮物給團隊，包括羅馬尼亞籍教練Tavi、19歲隊友兼室友陳諾思等。

原來江旻憓亦「愛心爆棚」，她在訪問中多次提及小朋友，例如希望與更多小朋友見面，以分享金牌的喜悅。被問到會否教導小朋友學習劍擊，她則舉起金牌說︰「我很期待見多點小朋友戴這個牌。」

港隊羅馬尼亞籍劍擊教練Tavi。（中國香港劍擊總會FB圖片）

參與下屆奧運？江旻憓︰呢屆奧運好似未完咁樣

江旻憓並透露，已很久沒見過父親，又感謝父母的支持。「我日日都同佢地講多謝，我今日再講多次，好多謝佢哋，雖然佢地唔想我做運動員，但一直都有畀我做運動員。」

被問到會否考慮參加下屆奧運。江旻憓先後用粵語及普通話回應，形容現在的心情猶如發夢。「我𠵱家都覺得呢屆奧運好似未完咁樣，好似我第二日仲要起身訓練比賽，所以我再真實啲先諗啦。」

江旻憓（Vivian）8月1日清晨從巴黎返抵香港，拿著新鮮出爐的奧運金牌，江旻憓在機場不停展示其招牌笑容，又送上飛吻。（蘇煒然攝）

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