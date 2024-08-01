江旻憓金牌｜用獎金設基金助小童學劍擊︰期待多點小朋友戴這個牌
撰文：歐陽德浩
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港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運為香港破天荒奪得女子重劍金牌，今日（1日）清晨從巴黎返抵香港，並可獲得賽馬會「優秀運動員奬勵計劃」發放的600萬港元。「愛心爆棚」的她透露，回港後計劃成立社企或慈善基金，並希望與更多小朋友分享金牌的喜悅，教導他們學劍擊，「我很期待見多點小朋友戴這個牌。」
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回港買禮物給教練及陳諾思等親友
「微笑劍后」江旻憓勇奪重劍金牌凱旋而歸，可獲香港賽馬會的「優秀運動員奬勵計劃」，發放600萬元獎金。她在機場接受傳媒訪問時透露，回港後計劃成立社企或慈善基金，並會買禮物給團隊，包括羅馬尼亞籍教練Tavi、19歲隊友兼室友陳諾思等。
原來江旻憓亦「愛心爆棚」，她在訪問中多次提及小朋友，例如希望與更多小朋友見面，以分享金牌的喜悅。被問到會否教導小朋友學習劍擊，她則舉起金牌說︰「我很期待見多點小朋友戴這個牌。」
參與下屆奧運？江旻憓︰呢屆奧運好似未完咁樣
江旻憓並透露，已很久沒見過父親，又感謝父母的支持。「我日日都同佢地講多謝，我今日再講多次，好多謝佢哋，雖然佢地唔想我做運動員，但一直都有畀我做運動員。」
被問到會否考慮參加下屆奧運。江旻憓先後用粵語及普通話回應，形容現在的心情猶如發夢。「我𠵱家都覺得呢屆奧運好似未完咁樣，好似我第二日仲要起身訓練比賽，所以我再真實啲先諗啦。」
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