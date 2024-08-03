江旻憓碩士論文曝光｜談佔中禍害極大　改選制令政治生態復平衡

巴黎奧運奪金的港隊劍擊代表江旻憓，可謂文武雙全。反修例事件後攻讀中國人民大學法律碩士，早前獲母校的黨委宣傳部恭賀，更透露論文題目與「一國兩制制度優勢」有關，紛紛令人想一暏「微笑劍后」的文章，一篇相信為其論文今日（3日）在網上流傳。



江旻憓2021年6月1日向中國人民大學遞交近60頁論文，以「憲法學與香港基本法」作為研究方向，以「透過『佔中事件』反思香港特區選舉制度完善路徑」為題，以2014年「佔領中環」作切入點，反思香港選舉制度。她在摘要提到，「佔中」以違法佔領道路，妨礙社會秩序的方式，聲稱爭取「真普選」，事件曝露出香港社會嚴重撕裂，以及特區民主與法治的緊張關係，形容「禍害極大，遺患深遠」。

江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

江旻憓攻讀中國人民大學法律碩士，希望由中國角度了解中國。（＠vmwkong相片）

江旻憓2021年6月1日向中國人民大學遞交近60頁的論文。（文件截圖）

江旻憓：社會強調「兩制」多於「一國」

論文也有由「佔中」談到近年「修例風波」，江旻憓形容連串的政治活動，導致「一國兩制」踐行失衡，只有嚴格遵行法治才為香港民主提供堅實的基礎與可靠的保障，然而香港社會普遍對特區憲法基礎有誤解，強調「兩制」多於「一國」，抬高《中英聯合聲明》的地位誤以為《基本法》是香港的「小憲法」，日益造成對「一國」之認同不足，兩地矛盾不斷累積。她說中央出手實施《香港國安法》，改選舉制度落實愛國者治港原則糾正實施偏差，是完善「一國兩制」的重要舉措，形容是「化解反中亂港勢力奪權」，完善「一國兩制」的重要舉措，令政治生態恢復平衡，有利發展經濟，改善民生。