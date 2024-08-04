江旻憓宣布告別全職劍擊運動員生涯 向新職業發展冀回饋香港
撰文：李思詠
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「劍后」江旻憓在巴黎奧運奪得香港隊第一金後，今天在社交網站Instagram宣布告別全職劍擊生涯，向新的職業發展。
江旻憓表示，將為自己設立的慈善基金做準備，並積極裝備自己，回饋社會，讓小朋友重拾運動的樂趣。
江旻憓今早（4日）在社交網站上載帖文，以中、英文版本宣布告別全職運動員生涯，但帖文關閉了留言功能。
她以「Dear fencing family」開首，表示非常感恩用了差不多20年的時光專心打劍。她說，完成三屆奧運後，「我決定休息一下」，告別全職生涯，她期待有新的職業發展，繼續學習及成長，「裝備自己，回饋香港」，「同時累積經驗，為自己設立的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣」。
江旻憓就讀美國史丹福大學畢業，本於2016年畢業，但她為了備戰里約奧運，2015至16年休學，之後才轉做全職運動員。其實她早於在學時期，已憑兼職運動員身份參加不同國際賽，2014年曾奪得世界盃萊比錫站女子重劍個人賽銅牌。
2016年里約奧運是江旻憓第一個奧運，當時她贏一場晉級16強，已創下香港劍擊歷來最佳奧運戰績。此後她穩步上揚，上過世界排名第一，但又在兩年內斷兩次膝蓋韌帶，經歷高低起跌再戰奧運，卻於東京止步於8強，當時江旻憓十分失望。
三年後來到巴黎，江旻憓以全季「世一」之姿再踏奧運劍道，終於一圓夢想，奪得職業生涯唯獨欠缺的奧運金牌。
江旻憓本身亦是高材生，在美國史丹福大學修讀國際關係，之後修讀中國人民大學法律學士，再讀香港中文大學法律博士。是以，完成奧運金牌大業後，選擇告別全職運動員生涯，也符合其人生規劃。
港隊過去亦有不少兼職劍手，一邊讀書或工作，一邊打劍，例如佩劍亞錦賽季軍羅浩天，一度從全職退下，讀書兼打劍，後來再轉回全職運動員。
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