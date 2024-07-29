江旻憓奧運奪金｜內地法律碩士論文曝光　談一國兩制優勢貢獻國家

文武皆能的江旻憓，反修例事件後攻讀北京中國人民大學法律碩士，冀「由中國角度了解中國」，形容香港近年對一國兩制的爭議，必須了解兩方面後才可有知識發表意見。



江旻憓奧運奪金後，獲母校中國人民大學黨委宣傳部撰文恭賀，江旻憓的碩士導師、法學院教授莫於川更透露江旻憓的碩士論文題目「與一國兩制制度優勢有關」，形容江希望能夠「更好地為香港特區的發展，為祖國的發展作貢獻。」



中國人民大學黨委宣傳部新媒體中心以「人大學子江旻憓，巴黎奧運奪金！」為題，恭賀碩士畢業的江旻憓在奧運奪金。（網頁截圖）

江旻憓奪金獲人民大學黨委宣傳部恭賀

中國人民大學黨委宣傳部新媒體中心，昨日（28日）在微信公眾號撰文，以「人大學子江旻憓，巴黎奧運奪金！」為題，提到2021年在中國人民大學法學院碩士畢業的江旻憓，碩士論文是在備戰上屆東京奧運期間完成，形容她「一邊訓練，一邊寫作」。

中國人民大學法學院教授莫於川，是江旻憓的碩士導師。（天津師範大學相片）

碩士論文曝光：與一國兩制優勢有關 望貢獻祖國

文章更訪問了江旻憓的碩士導師、法學院教授莫於川，莫於川透露江旻憓的碩士論文題目「與一國兩制制度優勢有關」，形容江希望能夠「更好地為香港特區的發展，為祖國的發展作貢獻。」莫於川希望，江旻憓未來朝着自己的目標繼續努力，取得更多突破。

圖為2024年7月27日，法國巴黎，香港劍手江旻憓（Vivian Kong Man Wai）在巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌。（Reuters）

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

教授：「這位學生不到最後一刻，不會放棄」

今次巴黎奧運最大的突破，莫過於江旻憓奪得首面金牌。莫於川憶起當初知道江旻憓要參加巴黎奧運，「我一直對她很有信心。」

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

最終，江旻憓奪金成為「世一」，莫於川形容逆轉勝的過程，與江旻憓的性格有關，「這位學生不到最後一刻，不會放棄，而且會愈戰愈勇」， 「面對之前成績的起伏，她都能認真對待，勝不驕、敗不餒。」

江旻憓攻讀中國人民大學法律碩士，希望由中國角度了解中國。（＠vmwkong相片）

攻讀中國人民大學法律碩士 江旻憓冀「中國角度了解中國」

文武皆能的江旻憓對法律有深厚興趣，中學後升讀美國史丹福大學，主修國際關係，畢業後再在中國人民大學攻讀法律碩士，備戰巴黎奧運期間，在中文大學攻讀法律博士。

2021年8月，江旻憓與律師會「專業派」對談，透露讀法律是希望伸張正義，認為法治與運動精神有不少相似地方。（資料圖片）

反修例事件後，令她對一國兩制想有更多了解，「因為我喺美國讀大學時，國際關係讀咗好多關於佢哋點樣睇中國，所以我好想由中國perspective（視野）和角度了解中國，加上香港近兩年對一國兩制的爭議」，認為必須了解兩方面後，才可有知識發表意見。

2024年7月，江旻憓（二排左一）出任香港菁英會執委，與主席林智彬（一排左六）、常務副主席黃進達（一排左五）在中聯辦大合照。（艾歷斯相片）

2019年7月，江旻憓以自己右腳受傷作比喻，形容香港亦「受了傷」，相信香港會像她的傷患一樣很快「好番」。（趙子晉攝）

反修例事件期間 江旻憓形容香港「受了傷」

不只對法治有看法，江旻憓對於社會亦有個人見解。2019年7月，江旻憓以自己右腳受傷作比喻，形容香港亦「受了傷」，相信香港會像她的傷患一樣很快「好番」。