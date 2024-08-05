部分年齡選民登記率超出100%　選舉處沿用有誤差方法3年始作檢討

選舉事務處去年以檢視估算方式為由，未大公布按年齡層劃分的選民登記率。有傳媒向申訴專員公署作申訴，經調查發現，處方早在2020年已發現個別年齡組別中，計算所得的選民登記率超出100%，但處方仍沿用相關計算方法3年，才決定要作出檢視。



選舉事務處早在2020年已發現個別年齡組別中，計算所得的選民登記率超出100%。（資料圖片）

商業電台新聞報道指，該台去年7月向選舉事務處查詢近年選民登記率，處方一度回覆該台指，無按年齡組別統計數字。但該台記者向選舉處指，處方曾在立法會財委會回覆議員查詢時，提供個別年分的選民登記率，同時引用《公開資料守則》，再要求選舉處提供資料；處方其後回覆指，正檢視選民登記率的估算方法，因此未能提供數字。

商台向選舉事務處索取地方選區按年齡組別劃分的選民登記率不果，向申訴專員公署提申訴（資料圖片）

商台兩度索取資料不果，其後向申訴專員公署作出申訴，公署調查發現選舉處，以「估算人口數字」乘「永久性居民身份證持有人百分比」，計算出「估算合資格選民人數」；再利用「實際選民人數」除以「估算合資格選民人數」，得出「估算選民登記率」。處方2020年估算登記率時已發現，部分年齡組別的登記率超出100%，當時處方認為可能是因為基礎數據有輕微誤差所致，故自行作出調整後繼續使用。

有關方法沿用至去年時，誤差仍然持續，選舉處認為有關情況「邏輯上不符合常理」，決定詳細檢視。 選舉處解釋，該台首次索取數據後，處方回覆指無按年齡組別統計數字，是因為發現估算數據不合理，不能被視為正式數據。至商台第二次查詢時，回應指正檢視估算方式，只是更具體解釋情況，認為兩次答覆「並無二致」。

申訴專員公署建議選舉事務處完成檢視選民登記率估算方法後，按《公開資料守則》處理商台索取數據的要求。（資料圖片）

申訴公署接納選舉事務處方以檢視估算方法為由，不公開選民登記率，但認為處方回覆查詢時有缺失，敦促日後回覆要多加留意用字。公署又留意到，選舉處在傳媒追問下，才補充部分選民登記數據，認為應在首次查詢後提供全部資料。公署建議選舉處加強職員培訓，並在完成檢視選民登記率估算方法後，按《公開資料守則》處理商台索取數據的要求。