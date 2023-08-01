臨時選民登記冊　地方直選選民約432萬　較去年少約9萬

區議會換屆選舉定於12月10日舉行。選舉事務處今日（1日）發表地方選區、功能界別，及選舉委員會界別分組臨時選民或投票人登記冊及取消登記名單。地方選區臨時選民登記冊載有約432.97萬名選民，較去年同期441.84萬，減少約9萬。此外，有約3萬名新登記選民和約65萬宗已登記地方選區選民更新資料申請。



有約3萬多名及約8萬名選民，分別因離世和經其他查訊程序後，被納入取消登記名單內而被刪除。選舉事務處呼籲，市民透過選民登記網站核對選民登記狀況及資料，包括所屬的新區議會地方選區。



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選舉事務處又指，功能界別的臨時選民登記冊載有約20萬名選民。選舉委員會界別分組方面，臨時投票人登記冊載有約7600名投票人。數字已計算新登記投票人、投票人轉換登記的功能界別，及因離世或經其他查訊程序後被納入取消登記名單等。

另外，因應新區議會修訂條例已刊憲生效，全港18區共設立44個區議會地方選區，選民可登入選民登記網站，查閱所屬的區議會地方選區。

去年8月1日，選舉事務處公布2022年地方選區、功能界別及選舉委員會界別分組臨時選民／投票人登記冊及取消登記名單，地方選區臨時選民登記冊載有逾441.84萬名選民。今年選民登記周期，有約3.58萬名新登記選民和約77.49萬個已登記地方選區選民更新資料的申請。不論選民人數及新登記選民人數，均較今日（1日）公布的臨時選民登記冊為高。