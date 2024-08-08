稱佛山企業法律服務需求大　林定國承諾加強企業與香港法律界交流

律政司司長林定國繼續佛山訪問行程，他說此行讓他深刻感受到該座城市的活力，以及企業渴望「走出去」做大做強的願望，對法律服務的需求非常大，今（8日）早與佛山市工商聯及業界代表交流，明白企業很關注知識產權保護等一系列法律問題，承諾會加強佛山市企業與香港法律界的溝通及交流。



林定國在佛山市工商業聯合會舉行的午宴上發表專題演講。(政府新聞處提供)

林定國日前與大律師公會、香港律師會和其他業界代表開展為期三日的深圳及佛山訪問，推廣香港法律及爭議解決服務。他在Facebook說，佛山之行讓他深刻感受到該座城市的活力，以及企業渴望「走出去」做大做強的願望，對法律服務的需求非常大，相信香港在促進佛山建設及完善法治化、國際化環境的過程中，可以扮演獨一無二的角色。他早上與佛山市工商聯及業界代表交流，明白企業對知識產權保護、海外合規風險、融資、資金回流等一系列法律問題有很大的關注，承諾會加強佛山市企業與香港法律界的溝通及交流。

行程最後一站，一行參觀陶瓷裝備研發及製造企業——科達機電，他說科達機電經過30年的發展，由佛山一家本地公司化身國際性企業，過程中香港的專業服務都扮演重要角色，利用香港作為貿易、融資及投資平台，在香港進行整合再到海外去，從科達及另一家貿易企業博達集團的例子，他說看到香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，在「一帶一路」倡議下，確實能為區內的企業提供高端及一站式的法律服務。

《粵港澳大灣區法治建設行動綱領》確立「三連、兩通、一灣區」的基本方針，林定國說當中必須做好人才連接，首先是加強佛山和香港兩地法律團體之間的交流和合作，一直以來，佛山市律師協會和香港兩個法律專業團體，即香港大律師公會和香港律師會，均有恆常的交流活動，其次是增加香港律師在佛山直接參與法律業務的機會。林定國亦指，具大灣區律師資格的香港法律工作者既熟悉香港法律，也懂得內地民商事法律，能更有效便捷地提供一站式涉港及涉外國際化的法律服務。

林定國（左二）和香港貿易發展局副總裁劉會平（右一）與佛山市市長白濤（右二）及佛山市副市長寧惠軍（左一）會面並共晉晚餐。(政府新聞處)

為促進大灣區爭議解決人才培訓和交流，林定國提到本月中舉辦「香港粵港澳大灣區調解員培訓課程」，增加調解員對廣東和澳門的調解體制、文化、實踐和處理跨境爭議的技巧和經驗，銜接及協調大灣區內不同爭議解決服務。他續說要增加佛山朋友對香港法律服務的認識和理解，以建立客戶與律師之間的專業服務關係。

一行昨下午抵達佛山，與佛山市市長白濤會面並共晉晚餐，開展在佛山的訪問行程。