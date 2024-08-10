非中國籍內地通行證｜容海恩與黨友初體驗　白俊達：流程好順暢

非華裔港澳永久性居民已可申請「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」，毋須再使用外國護照，即可進入內地，比之前簡便得多。新民黨立法會議員容海恩早前與印度裔黨友白俊達（Jimmy Baljinder）到深圳，體驗如何使用該證件。



網上預約計起 約1個月完成申請

白俊達說，申請者首先要網上預約，等候9至10日就會寄掛號信到家中，收到信件後就能正式申請。遞交申請表後約20日，就會收到通知到指定地點領取證件。

白俊達在落馬洲關口初次使用該證件進入內地，首先去到一個特別櫃枱，專門註冊證件以使用e-道（e-Channel）。然後白俊達需要前往人工通道，打10隻手指模，以作為首次使用該證件出入境的登記。白俊達引述工作人員表示，他頭兩次出入境（一來一回）均要先去人工通道打指模做登記，往後每次都能使用E道。

容海恩（右）與印度裔黨友白俊達（左）到落馬洲，試用「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」過境。白俊達說雖然首次過境仍要使用人工通道，但5分鐘完成十分順暢。（容海恩Facebook影片截圖）

首次使用要在人工通道登記 往後就能用e-道

白俊達首次使用通行證，仍然是行外國人通道，連打手指模大約5分鐘過境，十分順暢。而往後能使用e-道就會更快捷。

白俊達早前已經在元朗、屯門、東涌、灣仔等地協助非華裔港澳永久性居民提交申請，明天（11日）就會到尖沙咀提供協助。