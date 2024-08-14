01獨家｜消息：白石角站擬建1萬公私營單位　設長者中心、交匯處

港鐵東鐵綫白石角站目標2033年或之前落成，預計今年年中提出土地發展和興建車站方案，明年展開城市規劃的法定程序。發展局早前表明車站不會發展上蓋物業，《香港01》獲悉當局計劃在車站周邊興建1萬個住宅單位，涵蓋公私營房屋，亦會增設長者日間護理中心、醫療中心和公共運輸交匯處。



外界關注對附近私樓樓價影響，有房委會委員建議只考慮興建居屋或港人首置上車盤，公私營比例約五比五，相信該處交通便利具吸引力。有議員擔心同時發展房屋會影響車站落成進度，建議先建車站，之後才起樓。現時科學園一帶私樓邨巴主要接駁至大埔墟鬧市，議員冀白石角站公共運輸交匯處增設邨巴上落客點，紓緩大埔墟交通擠塞。



白石角站｜2021年時任行政長官林鄭月娥在《施政報告》中提出，邀請港鐵研究在白石角的香港教育大學運動中心用地，興建新的東鐵綫白石角車站。（余俊亮攝）

白石角站｜時任行政長官林鄭月娥2021年10月視察東鐵白石角站選址，現為教育大學運動中心。（林鄭月娥Facebook相片）

港鐵白石角站選址約5公頃 林鄭月娥提出興建

2021年時任行政長官林鄭月娥發表《施政報告》提出，在港鐵東鐵綫增設白石角/科學園車站，位置在大埔墟站與大學站之間。新車站選址面積約5公頃，目前用作香港教育大學運動中心，中心將重置到大學本部附近。

白石角站｜時任行政長官林鄭月娥2021年10月視察東鐵白石角站選址，現為教育大學運動中心。（林鄭月娥Facebook相片）

白石角站對面將是科學園，以及近年入伙的私人屋苑、國際學校，林鄭當時預料數以萬計居民和科研人員受惠。

白石角站提出3年仍未動工 擬組裝合成加快興建

白石角站目標2033年或之前落成，預計今年年中提出土地發展和興建車站方案，明年展開城市規劃的法定程序，至今仍未動工，運輸及物流局去年11月說由於要在現有東鐵綫上增建白石角站，必須在不影響東鐵綫安全運作下動工，部分工程只能於晚上收車後展開。

當中涉及的工程包括建造車站月台、調整現有高空電纜及供電系統的設備、路軌及渡線軌道、機電系統、安裝月台幕門，以及測試和檢測工作等，故研究東鐵周六日要「早收車、遲開車」配合工程。港鐵正研究採用「組裝合成」建築法（MiC）及「裝配式設計」（DfMA）方式興建車站，希望增加效率，縮短工期。

白石角站｜新的東鐵綫白石角車站將會在香港教育大學運動中心用地興建。（余俊亮攝）

白石角站不發展上蓋物業 惟用地發展留下伏筆

發展局當時構思，白石角站不會發展上蓋物業，只會承載直接與鐵路運作相關的設施。不過，為5公頃的車站選址留下伏筆，「視乎車站的具體位置，於附近一帶用地進行發展」，料不會對興建車站所需時間有大影響。

港鐵正研究白石角站土地發展和車站興建方案，按早前計劃，今年年中會提出方案，明年就有關發展用地開展城市規劃的法定程序。

白石角站｜港鐵東鐵綫白石角站目標2033年或之前落成，預計今年年中提出土地發展和興建車站方案，明年展開城市規劃的法定程序。（余俊亮攝）

消息：白石角站周邊擬建1萬公私營單位 設社福交通配套

《香港01》獲悉，當局計劃在白石角站用地周邊興建1萬個住宅單位，涵蓋公私營房屋，亦會增設長者日間護理中心、醫療中心和公共運輸交匯處。

發展局回覆《香港01》查詢時證實，白石角發展項目可提供約10,000個房屋單位，並按有關規劃準則和標準提供社區及其他設施等，車站目標是2033年或之前啟用。政府正聯同港鐵推展白石角站的研究，「釋放車站附近地區的發展潛力」，港鐵正就車站和土地發展興建方案做詳細技術評估，初步研究顯示新車站工程複雜，基建配套規模較大。

當局早前預計「今年年中」左右公布白石角站發展方案，被問到是否如期公布，局方說「爭取今年」經參考研究進展後公布發展建議。（資料圖片）

早前料「今年年中」公布方案 最新稱「爭取今年」公布

當局早前預計「今年年中」左右公布白石角站發展方案，被問到是否如期公布，局方說「爭取今年」經參考研究進展後公布發展建議，屆時會公開發展項目詳情和發展模式，包括是否由港鐵公司負責發展。

招國偉建議白石角站。（資料圖片）

外界關注白石角樓價影響 招國偉倡建居屋、首置盤

白石角一帶都被私樓包圍，外界關注興建公營房屋對樓價的影響。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉接受《香港01》查詢時說，白石角站建屋享交通便利，若地皮可興建公營房屋，建議只考慮居屋、港人首置上車盤，公私營房屋比例參考港鐵小蠔灣車廠項目五比五，料有助《長遠房屋策略》後5年增加資助房屋供應，又以港鐵錦上路站近年發展為例，不只發展私樓，亦有公營房屋。

羅曉楓擔心白石角站能否如期2033年落成。（梁鵬威攝）

羅曉楓倡優先發展車站 以免影響通車

當區的經民聯大埔南區議員羅曉楓一直關注白石角規劃發展，他接受《香港01》查詢時說，距離白石角站的目標竣工日期只剩9年，參考古洞站等新工程，最少要5至6年施工，意味未來2至3年內要就白石角站發展方案，經區議會諮詢、城規會審議、立法會撥款，工程招標等，希望方案獲廣泛共識，否則擔心能否如期2033年落成白石角站。故他建議先興建車站，後發展物業，兩者分開處理，免影響通車進度。

白石角站｜白石角站與科學園一帶的私樓之間，橫跨吐露港公路，羅曉楓建議新增建行人天橋連接兩邊。（余俊亮攝）

料白石角站運輸交匯處助分流邨巴 紓緩大埔墟擠塞

羅曉楓又說，白石角站與科學園一帶私樓之間，橫跨吐露港公路，除了建議新增更多行人天橋連接兩邊，亦希望白石角站設公共運輸交匯處，讓屋苑穿梭巴士設站，解釋現時不少邨巴往返大埔墟鬧市，「天賦海灣、嘉熙、雲匯屋苑巴士，駁返嚟呢個位，變相可紓緩大埔墟站和大學站嘅交通擠塞」，同時擴闊白石角站周邊道路，應付車流量。

白石角站1萬個公私營單位落成後，料區內社區配套需求增加。羅曉楓建議要有一系列配套設施，包括商場、社區會堂、體育館、康樂設施。

民建聯新界東北立法會議員陳克勤建議，白石角站用地先「建站」後「起樓」。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳克勤倡先「建站」後「起樓」 盡早完成法定程序

民建聯主席、新界東北立法會議員陳克勤表示，白石角居民和科學園打工仔對興建地鐵站有較為迫切的需求，希望先「建站」後「起樓」，即先興建鐵路站，再發展鄰近商住及有關配套。

他建議考慮採用更多「組裝合成」的建築方法，提升效率，縮短工期，爭取早於2033年落成車站。他又希望政府盡量精簡各項流程，令城規及環評程序及早完成。