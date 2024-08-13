澳門特首選委會選舉｜156人投廢票 其中一張寫上「民主已死」
撰文：文維廣
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澳門特首選委會選舉周日（11日）結束，共5,521名選民投票，他們從348名候選人當中選出344名選委，將有權投票選出下任澳門特首。選舉管理委員會公布有18人投白票，157人投廢票，據報其中一張廢票寫上「民主已死」。
156人投廢票 白票18張
行政長官選委選舉總核算委員會昨日（12日）為選委會選舉核票，合資格投票人數有6,265人，其中5,521人投票，投票率約88%。
當中，有效票5,347張、白票18張，廢票原本有157張，經核實後將其中1張體育界別的廢票，轉為有效票，故投廢票的共156人。
一張廢票寫「民主已死」 其餘錯誤用剔號投選等
據澳門《論盡媒體》報道，核票期間委員會以投影機逐一展示廢票，並視為廢票的原因，其中1張廢票寫上「民主已死」四字。其他原因包括錯誤使用剔號投選候選人、使用非專用筆或填劃應選委員的數目等。
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