澳門特首選委會選舉｜156人投廢票　其中一張寫上「民主已死」

澳門特首選委會選舉周日（11日）結束，共5,521名選民投票，他們從348名候選人當中選出344名選委，將有權投票選出下任澳門特首。選舉管理委員會公布有18人投白票，157人投廢票，據報其中一張廢票寫上「民主已死」。



行政長官選委選舉總核算委員會主席郭健雄宣布經核實後的選舉結果。（澳門新聞局）

156人投廢票 白票18張

行政長官選委選舉總核算委員會昨日（12日）為選委會選舉核票，合資格投票人數有6,265人，其中5,521人投票，投票率約88%。

當中，有效票5,347張、白票18張，廢票原本有157張，經核實後將其中1張體育界別的廢票，轉為有效票，故投廢票的共156人。

行政長官選委會選舉結果張貼於公共行政大樓。（澳門新聞局）

一張廢票寫「民主已死」 其餘錯誤用剔號投選等

據澳門《論盡媒體》報道，核票期間委員會以投影機逐一展示廢票，並視為廢票的原因，其中1張廢票寫上「民主已死」四字。其他原因包括錯誤使用剔號投選候選人、使用非專用筆或填劃應選委員的數目等。