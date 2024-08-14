蔡若蓮偕立法會議員續訪上海 考察愛國主義教育及基礎教育發展
撰文：蕭通
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教育局局長蔡若蓮與立法會教育事務委員會考察團，今日（13日）繼續訪問上海，先後參觀愛國主義教育基地、實驗學校及幼兒園，並分別與上海市教育委員會、上海市人大常委會的代表會面，以了解當地愛國主義教育及基礎教育的最新發展。
參觀愛國主義教育基地 晤上海市教育官員
蔡若蓮與與考察團上午先後參訪中共一大紀念館，以及上海四行倉庫抗戰紀念館，了解上海如何推廣愛國主義教育。
下午與上海市教育委員會領導會面，就提升教育服務質量、加強滬港合作，以及進一步促進兩地教育交流等事宜交換意見。
參訪學校及幼兒園 與市人大常委會代表會面
考察團之後到訪同濟大學附屬新江灣城實驗學校，參觀課堂活動，並聽取學校介紹提升教育服務質量的工作。隨後再到宋慶齡1950年創辦的中國福利會幼兒園，參觀設施和專用活動室，例如樂高活動室等，並聽取學校如何培養幼兒興趣和提高他們的核心素養。
他們一行晚上並與上海市人大常委會的代表會面並餐敍，了解上海的最新發展和可供香港借鏡的地方。
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