十本好讀｜中四女生著偵探小說　融入奶茶、唐樓等香港元素

教育城致力在學界宣揚「愛閱讀 樂分享」的文化，今年為第21屆「十本好讀」選舉，首次突破五萬名中小學師生參與投票，還新增「本地原創大獎」及「名人推薦好讀」兩個新獎項。中四學生黎欣瞳的《一杯奶茶，一件案情》榮獲中學組「本地原創大獎」，小學組則是鄧文瀚（STEM Sir）的《STEM在大嶼》，兩本作品都融入了強烈的香港元素。



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教育局局長蔡若蓮推薦《蘇東坡傳》

前香港單車運動員黄金寶推薦《我們都是單車人——走過香港單車百年歲月》

香港浸會大學中國語文學系教授兼系主任盧鳴東推薦《人生之體驗》

作家方舒眉推薦《地鐵上的郵票簿》

中學組學生最愛《一杯奶茶，一件案情》

小學組學生則最愛《我的媽媽是網紅》

中學教師最推薦《香港地質之美》及《香港飲食遊蹤》，小學教師最推薦《STEM在大嶼》



《一杯奶茶，一件案情》是黎欣瞳的首部作品，中四開始創作，歷時半年，是從茶餐廳一杯奶茶開始的香港特色偵探小說，期望帶出平凡創造偉大的中心思想。黎同學表示，當創作遇到瓶頸時，會到街上尋找靈感，唐樓天線及形形色色的路人等都給予她創作靈感。

中四女生冀作品鼓勵年輕人相信自己

她又表示，寫作是她的興趣，利用課餘時間創作，從未覺累。最後鼓勵年輕人「相信自己，堅持自己感興趣嘅嘢、正確嘅嘢，最後一定會有收成。」

《一杯奶茶，一件案情》是黎欣瞳的首部作品，中四開始創作，歷時半年，是從茶餐廳一杯奶茶開始的香港特色偵探小說，期望帶出平凡創造偉大的中心思想。（教城提供）

STEM Sir介紹大嶼山 融入STEM知識

STEM Sir的《STEM大嶼山》介紹了大嶼山4大景點及其沿途景色，並加以圖解、實地相片及小實驗等解釋其中涉及的STEM知識。例如介紹了心經簡林中的建築及雕刻，木材歷經風吹雨打仍屹立不倒及不腐爛等等都涉及了科學理念。他還建議政府、教城或出版社，可以舉辦「小作家」計劃以鼓勵更多學生投入創作。

STEM Sir的《STEM大嶼山》介紹了大嶼山4大景點及其沿途景色，並加以圖解、實地相片及小實驗等解釋其中涉及的STEM知識。（教城提供）

蔡若蓮推薦《蘇東坡傳》 向世界展示中華文化博大精深

教育局局長蔡若蓮推薦林語堂的《蘇東坡傳》，她表示《蘇東坡傳》原著是英文，作者初衷是「向世界推薦比莎士比亞早百年的中國大文豪（蘇東坡），向世界展示中華文化的博大精深。」又表示，自己十分喜愛蘇東坡，欣賞他飽受並鼓勵學生讓讀書成為生活的一部分，修養自身，以書會友，互相鞭策。

教城董事會主席李漢祥表示，今年投票人數再創新高，首次突破五萬名師生投票。 新增的「名人推薦好讀」獎項旨在以名人引發學生的好奇心，啟發閱讀興趣。（盧翊銘攝）

教城董事會主席李漢祥表示，今年投票人數再創新高，首次突破五萬名師生投票。 新增的「名人推薦好讀」獎項旨在以名人引發學生的好奇心，啟發閱讀興趣。又預告教城會有全新的閱讀獎勵計劃——閱讀之星，以互動方式鼓勵學生有更多機會接觸書本。