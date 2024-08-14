Customs YES辦粵港澳青年交流團　走訪三地認識海關工作

香港海關青年發展計劃（Customs YES）於上周六（8月10日）至周二（13日）舉辦「一百青年看祖國」 — 粵港澳青年夥伴同行交流團，是次活動獲國家海關總署廣東分署，以及澳門海關大力支持，旨在促進三地青年的文化融合，拓闊視野和加深對三地海關工作的認識。



留宿香港海關學院 訪海洋公園

交流團上周六出席活動啟動典禮，當日上午先體驗了各種海關工作，包括海關搜查犬示範、模擬清關和射擊訓練等，晚上於香港海關學院進行留宿訓練，提升自理能力和團隊合作精神。翌日，團員到訪香港海洋公園探訪大熊貓，了解香港的保育工作。

訪澳門海上監察廳 乘坐海關巡邏船

團員周一（12日）前往澳門參觀澳門保安部隊高等學校，又到訪澳門海關海上監察廳，並乘坐海關巡邏船，認識澳門海關在維護海域安全和災害搜救方面的工作。同日傍晚，團員抵達廣州，並乘船夜遊珠江，感受羊城的獨特魅力。

參觀粵海關博物館 訪廣州市城市規劃展覽中心

團員周二參觀了粵海關博物館和廣州市城市規劃展覽中心，認識大灣區推進數字化、綠色化、國際化轉型的城市規劃。交流團結營儀式於下午舉行，三地青年分享了活動感受和學習心得，並交換紀念禮物，為是次交流團建立的跨地域友誼留下美好回憶。