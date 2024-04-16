海關Customs YES暑期工作實習計劃第二期接受申請　5.13截止

撰文：郭梓謙
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海關昨日（15日）起接受第二階段「Customs YES暑期工作實習計劃」申請，該計劃是海關與業務夥伴機構合作推出，讓18歲或以上的青少年，可以從法律、貿易及物流運輸、地產、物業管理等合共9個不同行業，共61間位於本地與大灣區城市的公司實習，申請將於5月13日截止，實習期則在今年6至8月。

海關昨日（15日）起接受第二階段「Customs YES暑期工作實習計劃」申請。（海關Facebook圖片）

海關表示，合資格的學生將直接由合作機構聘請，實習工作薪酬亦由機構提供；機構會根據當前市場情況、實習工作性質和法定要求等釐定聘用條款及工作時間。

涵蓋的行業，包括：1）法律及其他專業服務　2）貿易及物流運輸　3）地產、物業管理　4）教育、文化創意及媒體　5）互聯網及電商　6）零售服務　7）建築及工程　8）創新科技　9）市場推廣

「Customs YES暑期工作實習計劃」提供9個行業的實習職位。（海關Facebook圖片）

海關提醒，申請者須將填妥申請書及附件，連同個人履歷表、證明其學生身份文件之副本、學歷證明文件副本、公開試成績副本及修業成績表副本，於5月13日或之前以電郵方式遞交至customsyes@customs.gov.hk。

至於就讀於本地專上院校的學生，也經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請，惟要留意所屬院校訂定的截止報名日期。

計劃詳情則可瀏覽相關網頁

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